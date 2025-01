Uzuni se'n va del Granada: El substitut que vol Fran Escribá

La marxa de Myrto Uzuni a la Major League Soccer, per una quantitat propera als 12 milions d'euros, ha obligat el Granada CF a moure fitxa d'urgència en el mercat d'hivern. El conjunt nassarita, que ocupa la vuitena plaça de la Lliga Hypermotion amb 34 punts —a cinc dels llocs de 'play off' d'ascens—, no vol perdre pistonada després de desprendre's del seu màxim referent ofensiu. El davanter albanès, segon màxim golejador de la categoria amb 14 dianes, deixa un buit important en l'atac granadinista, i la direcció esportiva treballa a contrarellotge per trobar-li un recanvi de garanties.

Segons ha avançat el diari Ideal, una de les opcions que maneja el club per reforçar l'atac és José Arnaiz, futbolista d'Osasuna. El talaverà, de 29 anys, ja havia despertat l'interès d'altres clubs de la Segona Divisió, però en les últimes hores el Granada ha intensificat els contactes per intentar assegurar la seva cessió o traspàs. El seu perfil com a extrem o davanter amb desbordament i gol encaixa perfectament en la idea de Fran Escribá, que busca rearmar l'ofensiva de l'equip andalús després de la dolorosa sortida d'Uzuni.

A Osasuna, mentrestant, no acaben de veure amb claredat la marxa d'Arnaiz durant aquest mercat. Tot i que la seva participació ha estat escassa aquesta temporada —només 40 minuts a LaLiga repartits en 6 partits, més 90 a Copa—, és un jugador que resulta útil per la seva capacitat per ocupar diferents posicions d'atac i desequilibrar en l'un contra un. El quadre roig, que també està lidiant amb els problemes físics de Bryan Zaragoza i la inconstància en el rendiment de Kike Barja, no vol quedar-se curt d'efectius ofensius en la segona meitat de la campanya, moment en què les lesions i sancions solen aguditzar-se.

Precisament, Arnaiz no ha pogut participar en els últims enfrontaments d'Osasuna davant l'Athletic Club i el Rayo Vallecano per un procés febril, i abans d'això el seu paper ja era secundari a les ordres de Vicente Moreno. Ha disputat la majoria dels seus minuts sortint des de la banqueta en els trams finals, amb marcadors adversos que no s'han aconseguit revertir. Les seves aparicions s'han donat en els minuts 76, 88, 82, 84 i 85 a LaLiga, sense incidència real en el marcador.

Des de Granada, la idea és convèncer Osasuna que Arnaiz tindria més protagonisme vestint la samarreta blanc-i-vermella, especialment en un moment en què els nassarites precisen d'un atacant diferencial per suplir la marxa d'Uzuni. A més, el propi futbolista podria veure amb bons ulls el canvi d'aires, ja que passa per un moment complicat en el seu actual club i no està comptant amb la confiança desitjada.

L'operació no està exempta de complicacions. El contracte del talaverà amb Osasuna expira el 2025, i el seu valor de mercat, establert al voltant dels 1,8 milions d'euros, obliga a negociar una fórmula que resulti satisfactòria per a totes les parts. El venciment del seu contracte és una basa a favor del Granada, ja que encara que Osasuna no estigui del tot convençut a nivell esportiu, segur que voldran rascar alguna cosa per la seva sortida; i si no el venen ara al gener, això no serà possible.