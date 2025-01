Eduardo Inda ho confirma: Exjugador del Real Madrid ofert al Barça

En poques ocasions ha ocorregut això que un jugador integri els dos conjunts d'una rivalitat superlativa com la que protagonitzen Barça i Real Madrid. I els pocs que ho han fet els recordem gairebé sense fer massa esforç, ja que el seu llegat va quedar empastifat per això, més enllà de per les seves destreses sobre el verd. Vestir primer la carcassa blaugrana i després la merengue no és una cosa, ni molt menys, anecdòtica.

Cal remuntar-nos pràcticament dues dècades enrere per poder trobar l'últim exemple. Sense anar més lluny, va ser Javier Saviola, poc després que ho fes Samuel Eto'o. I ara, segons apunten les últimes informacions, especialment la publicada per Eduardo Inda a El Chiringuito de Jugones, podria succeir un nou cas: Marco Asensio.

La complicada situació de Marco Asensio al Paris Saint-Germain ha donat un gir inesperat. L'exfutbolista del Real Madrid, que va signar pel club parisenc l'estiu passat després de finalitzar el seu contracte al Bernabéu, podria abandonar el Parc dels Prínceps a curt termini. La informació d'aquest periodista assegura que el PSG ha sondejat l'opció de cedir Asensio amb una fórmula de compra posterior al FC Barcelona i fins i tot a l'Atlètic de Madrid. No obstant això, ambdues entitats han respost amb certa fredor a la possibilitat d'acollir l'internacional espanyol.

Kvaratskhelia, nou botxí de Marco Asensio

En el seu dia, el balear va deixar el Real Madrid després de disputar 286 partits, amb 61 gols i 32 assistències, sent una peça valuosa en la consecució de diversos títols. No obstant això, la seva incorporació lliure al PSG, considerada inicialment com un gran cop de mercat, no ha resultat com s'esperava. Les estadístiques d'aquesta temporada reflecteixen una davallada en la seva participació: 15 partits amb l'elàstica parisenca (11 a la Ligue 1 i 4 a la Champions) que es salden amb 2 gols i 4 assistències. A més, des de finals de novembre, quan el tècnic Luis Enrique va començar a prescindir dels seus serveis, Asensio ha disputat únicament dos partits, sumant 18 minuts entre ambdós.

L'arribada de Kvaratskhelia al PSG ha agreujat encara més la situació del mallorquí. L'atacant georgià, que va meravellar al Nàpols i va arribar a París per una xifra propera als 60 milions, competeix directament amb l'exmadridista per un lloc a la davantera o als costats. Amb Kvaratskhelia trepitjant fort i altres futbolistes ofensius rendint a bon nivell, Asensio es veu abocat a l'ostracisme.

En un context així, el PSG desitja alliberar-se d'un jugador amb una fitxa elevada que va signar com a agent lliure l'estiu passat, de la mà del seu representant, Jorge Mendes. Precisament, el superagent portuguès és qui ha mogut fitxa per oferir el balear a dos clubs que coneix bé: el Barcelona, amb el qual manté relacions fluides via Joan Laporta; i l'Atlètic de Madrid, on també compta amb l'amistat de Miguel Ángel Gil Marín. No obstant això, i tal com explica Inda, cap dels dos ha mostrat un interès real i immediat.

El Barça, amb els seus problemes de 'fair play' financer, no pot assumir la seva elevada fitxa i té altres objectius més urgents per reforçar la punta d'atac, com la cessió de Marcus Rashford que anhela la directiva blaugrana. L'Atlètic, per la seva banda, no té clar si realitzarà incorporacions en aquest mercat d'hivern, i el perfil d'Asensio no és prioritari per a l'equip de Diego Simeone.