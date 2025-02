Le llaman el 'Messi serbio': Diego Simeone lo quiere para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid no ha introducido en su plantilla desde durante el mercado de invierno; ni altas ni bajas. Pese a ello, el equipo rojiblanco no ha dejado de trabajar en la búsqueda de nuevos talentos con proyección de futuro. El ‘Cholo’ Simeone, siempre interesado en incorporar promesas que refuercen su centro del campo, guarda un as en la manga para la próxima temporada. Y precisamente en la medular es donde más esfuerzo ha exigido el técnico argentino a los directivos.

La pieza clave en el radar colchonero es Andrija Maksimovic, joven mediocampista serbio de 17 años que milita en el Estrella Roja de Belgrado. Apodado el ‘Messi serbio’ por su zurda exquisita y su destacada visión de juego, genera furor en Europa por su estilo vertiginoso y su capacidad de generar peligro constante. Aunque el futbolista cuenta con un físico superior al del astro argentino, su habilidad para el regate y la combinación rápida ha desatado comparaciones inevitables.

Los pretendientes y el precio de salida

Su agente, Zoran Stojadinovic, no ha dudado en poner sobre la mesa el gran interés que ha despertado su representado. “No es ningún secreto, hay unas cuantas (ofertas). Entre ellas se encuentran el Liverpool, el Aston Villa, el Leipzig y el Atlético de Madrid. Todos los clubes de las principales ligas han mostrado un interés serio”, confirmó, dejando claro que Maksimovic tiene múltiples pretendientes.

Respecto al precio, Stojadinovic se ha mostrado cauto, pero ha dado pistas de que el Estrella Roja no dejará marchar a su ‘joya’ por una cifra baja. “Luego ya veremos si el precio es de 12 millones de euros o de 20 millones de euros. Ellos (Estrella Roja) dicen: ‘A ver si son 20 millones de euros en junio’. Si el precio fuera de 10 millones de euros y pudiera irse, Maksimovic ya habría sido vendido”, zanjó. No obstante, el hecho de que sea tan joven y tenga contrato hasta 2027 coloca al club serbio en una posición de fuerza en las negociaciones.

Un talento consolidado a temprana edad

Aunque apenas sume 17 primaveras, Maksimovic ya ha disputado cuatro partidos con la selección absoluta de Serbia, lo que habla de su rápido crecimiento. Esta temporada acumula siete goles y seis asistencias en 27 choques entre el primer equipo y el filial del Estrella Roja, una producción que llama la atención de cualquier ojeador europeo. Para muchos, su carácter competitivo y su enorme confianza en el campo lo convierten en uno de los mayores proyectos de mediocampista en el Viejo Continente.

El propio Maksimovic ya demostró su personalidad cuando se enfrentó al FC Barcelona en la Champions League de 2024. “Es un gran jugador (Lamine Yamal), ya nos encontramos en el pasado y saldré al campo a enseñar que soy mejor que él. También está Cubarsí. Los dos tienen mi edad. Espero que podamos cambiar las camisetas cuando termine el partido”, declaró sin titubear antes de aquel cruce. Esta convicción, sumada a su enorme calidad técnica, hace que clubes como el Atlético lo vean como un fichaje estratégico.