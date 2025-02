La dràstica decisió que podria prendre Diego Cocca al Valladolid

El Real Valladolid afronta un moment delicat a LaLiga EA Sports. L'equip només ha sumat tres punts dels últims 15 possibles, situant-se en posicions compromeses de la taula. Amb rivals directes que semblen haver trobat més regularitat, el conjunt pucelà es veu obligat a reaccionar de manera immediata si no es vol veure sotmès a un insalvable descens.

La pressió és alta i el pròxim enfrontament davant el Rayo Vallecano no serà gens senzill. Els de Vallecas aspiren a ficar-se en places europees, per la qual cosa no es guardaran res en la cita d'aquest divendres nit. Conscients d'aquesta situació, el tècnic Diego Cocca va comparèixer en roda de premsa i va parlar llargament sobre els nous fitxatges, el vestidor i els plans a curt termini.

| Real Valladolid

Precisament, les incorporacions hivernals han estat un alè d'aire fresc per al Valladolid. L'arribada de futbolistes com Tamás Nikitscher o Antonio Candela busca elevar la competitivitat del planter. "Ja comptem amb ells. Nikitscher va venir abans i ja té rodatge. També veiem bé a Antonio Candela, que ve amb moltes ganes. El mateix que Florian i que tots. Han vingut amb ganes i ens dona frescor al vestidor", va assegurar Cocca, deixant clar que espera de tots un rendiment immediat.

Variacions en l'esquema

En aquesta mateixa trobada amb els mitjans, l'entrenador argentí va deixar caure la possibilitat d'introduir novetats significatives en el seu onze inicial. Més enllà de l'alineació, un dels punts que més va cridar l'atenció va ser la possibilitat d'un canvi a la meta. "Anem a provar-ho tot. Tenim setmanes llargues en què han de demostrar. Cada dia han de treballar i han d'estar millor, tant en el físic, com en l'ànim", va apuntar el tècnic, sense descartar donar entrada a un nou porter si les circumstàncies ho requereixen.

No obstant això, això no va ser l'únic que va deixar entreveure Cocca davant la premsa. Davant la delicada situació classificatòria, l'entrenador va confessar que baralla una dràstica modificació en el plantejament tàctic. "Hi ha mil opcions, gràcies a Déu. La meva manera de pensar és que tu pots veure un jugador per vídeo, però després cal veure'l al camp. La setmana que ve volem plantejar molt futbol, diferents esquemes i veure com s'adapten els jugadors", va explicar, deixant clar que no hi ha res definitiu i que l'equip podria canviar de sistema en qualsevol moment.

Al marge de l'apartat purament esportiu, Cocca també va valorar l'ambient al vestidor. Diversos frecs interns han sortit a la llum en les últimes setmanes, però l'argentí no sembla inquiet: "Com a cos tècnic ens hem d'adaptar, és la nostra primera vegada a Europa i hem de millorar perquè l'equip ho entengui. Veig dia a dia que els jugadors milloren i entenen més. Benvinguts els conflictes. Necessitem que n'hi hagi, que ens diguin que som el pitjor equip de LaLiga. I a partir d'aquí hem de construir. Els jugadors estan millorant i estan creient. No tinc dubtes que això és així", va sentenciar.

El tècnic blanquivioleta confia que aquestes mesures, inclosa la dràstica decisió de redefinir el sistema de joc, tinguin efecte. Amb la missió d'assolir la salvació, el Real Valladolid haurà de mostrar una millor versió de l'exhibida en les últimes jornades. La directiva li ha brindat reforços i l'argentí sap que és el moment de donar el cop de timó necessari perquè l'equip surti del sot. Si el canvi de sistema compleix amb les expectatives, s'obriria un nou horitzó per als pucelans en el seu camí per romandre a l'elit.