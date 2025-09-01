El Levante vol un fitxatge frustrat del Reial Betis: Matteo Moretto ho confirma

L'inici de lliga ha encès les alarmes a Orriols. El Levante encadena tres jornades sense victòria, amb un balanç negatiu de gols que exposa mancances a l'eix del camp. L'equip necessita presència a la base de la jugada i més duels guanyats per estabilitzar-se lluny del descens.
La fotografia competitiva mostra els granotes en posicions de risc, amb tres gols a favor i set en contra. Aquesta diferència reflecteix un problema de control que el cos tècnic intenta corregir amb un reforç específic per a la posició de migcentre posicional. La direcció esportiva ha prioritzat múscul, lectura defensiva i una primera sortida neta.
El perfil que es busca, segons Moretto: pivot jove, dominant i amb quilometratge a l'elit
L'objectiu granota respon a un model molt concret. Es tracta d'un migcentre de 23 anys, amb envergadura notable i minuts recents a la màxima categoria francesa. L'operació està en marxa, amb converses obertes que ha avançat el periodista Matteo Moretto i que han estat contrastades per premsa local.
El nom propi: Pierre Ekwah, del Saint-Étienne, entra a l'agenda del Levante
L'escollit és Pierre Ekwah, pivot francès d'1,89 metres que pertany a l'AS Saint-Étienne. El club gal va activar la seva opció de compra el 14 d'agost, després d'una cessió amb protagonisme el curs passat. El Sunderland i el mateix ASSE van oficialitzar aquest moviment a mitjans de mes. A Espanya, el Levante ja negocia la seva incorporació per apuntalar la medul·lar.
Per què encaixa: correccions sense pilota i primera passada per guanyar alçada
Ekwah ofereix recuperació agressiva, gambada per cobrir esquenes i una passada inicial fiable que permet avançar metres. A la Ligue 1 va acumular 29 aparicions l'any passat, experiència valuosa per a un vestidor que necessita ofici immediat. El seu físic ajuda en la protecció de l'àrea pròpia i en les vigilàncies després de pèrdua, facetes que avui penalitzen el Levante en partits oberts.
El francès també amplia variants en sortida. Permet formar doble pivot en escenaris de replegament i, amb pilota, donar continuïtat a la possessió amb suports nets entre centrals. Aquesta versatilitat redueix l'exposició dels interiors i alleuja el central més pressionat, quelcom clau quan el rival força segones jugades i pilotes dividides.
Competència i timing de mercat: Betis es va retirar i el Levante estreny
El Real Betis va temptejar el migcentre setmanes enrere, però la via verd-i-blanca no va prosperar per prioritats i costos. Aquest interès previ situa el jugador al radar de la Lliga, mentre que la seva situació contractual al Saint-Étienne convida a escoltar propostes raonables. El Levante intenta tancar abans del límit de mercat per blindar la seva zona més fràgil.
Amb l'equip instal·lat a la zona baixa i la càrrega competitiva creixent, el fitxatge d'un pivot específic es torna estratègic. Si Ekwah aterra a temps i assimila ràpidament els automatismes, el Levante guanyarà metres, ordre i segones jugades. La permanència implica corregir la meitat del camp; la direcció esportiva ha escollit una via ambiciosa i coherent amb la necessitat.