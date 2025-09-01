El Levante quiere a un fichaje frustrado del Real Betis: Matteo Moretto lo confirma

El inicio liguero ha encendido las alarmas en Orriols. El Levante encadena tres jornadas sin victoria, con un balance negativo de goles que expone carencias en el eje del campo. El equipo necesita presencia en la base de la jugada y más duelos ganados para estabilizarse lejos del descenso.

La fotografía competitiva muestra a los granotas en posiciones de riesgo, con tres tantos a favor y siete en contra. Esa diferencia refleja un problema de control que el cuerpo técnico intenta corregir con un refuerzo específico para el puesto de mediocentro posicional. La dirección deportiva ha priorizado músculo, lectura defensiva y una primera salida aseada.

El perfil que se busca, según Moretto: pivote joven, dominante y con kilometraje en élite

El objetivo granota responde a un molde muy concreto. Se trata de un mediocentro de 23 años, con envergadura notable y minutos recientes en la máxima categoría francesa. La operación está en marcha, con conversaciones abiertas que ha adelantado el periodista Matteo Moretto y que han sido contrastadas por prensa local.

El nombre propio: Pierre Ekwah, del Saint-Étienne, entra en la agenda del Levante

El elegido es Pierre Ekwah, pivote francés de 1,89 metros que pertenece al AS Saint-Étienne. El club galo activó su opción de compra el 14 de agosto, tras una cesión con protagonismo el pasado curso. El Sunderland y el propio ASSE oficializaron ese movimiento a mediados de mes. En España, el Levante ya negocia su incorporación para apuntalar la medular.

Por qué encaja: correcciones sin balón y primer pase para ganar altura

Ekwah ofrece recuperación agresiva, zancada para cubrir espaldas y un pase inicial fiable que permite adelantar metros. En Ligue 1 acumuló 29 apariciones el año pasado, experiencia valiosa para un vestuario que necesita oficio inmediato. Su físico ayuda en la protección del área propia y en las vigilancias tras pérdida, facetas que hoy penalizan al Levante en encuentros abiertos.

El francés también amplía variantes en salida. Permite formar doble pivote en escenarios de repliegue y, con pelota, dar continuidad a la posesión con apoyos limpios entre centrales. Esa versatilidad reduce la exposición de los interiores y alivia al central más presionado, algo clave cuando el rival fuerza segundas jugadas y balones divididos.

Competencia y timing del mercado: Betis se retiró y el Levante aprieta

El Real Betis tanteó al mediocentro semanas atrás, pero la vía verdiblanca no prosperó por prioridades y costes. Ese interés previo sitúa al jugador en el radar de LaLiga, mientras que su situación contractual en el Saint-Étienne invita a escuchar propuestas razonables. El Levante intenta cerrar antes del límite del mercado para blindar su zona más frágil.

Con el equipo instalado en la zona baja y la carga competitiva creciendo, el fichaje de un pivote específico se vuelve estratégico. Si Ekwah aterriza a tiempo y asimila rápido los automatismos, el Levante ganará metros, orden y segundas jugadas. La permanencia pasa por corregir la mitad de la cancha; la dirección deportiva ha elegido una vía ambiciosa y coherente con la necesidad.