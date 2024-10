Burguer King se suma a Chupa-Chups en el seu troleig a Vinicius per no guanyar la Pilota d'Or

Burger King no ha volgut quedar-se enrere i ha aprofitat l'oportunitat per llançar un enginyós missatge a Vinícius Jr. Estrella del Reial Madrid, que recentment es va quedar sense l'anhelada Pilota d'Or.

La famosa cadena de menjar ràpid ha compartit a les seves xarxes socials una imatge que mostra una de les seves hamburgueses envoltada de pilotetes daurades. Simulant el cobejat premi, amb un missatge dirigit al jugador brasiler.

“No et preocupis @vinijr, aquest Pelotazo d'Or entra a casa teva, fix. Passa't pel teu Burger King de confiança i te la regalem”. Aquest comentari divertit i oportú no ha passat desapercebut i s'ha sumat als nombrosos mems i comentaris que van sorgir després de la premiació.

Un “Pelotazo d'Or” que fa somriure els fans

La piulada de Burger King és una mostra de com les marques aprofiten l'actualitat esportiva per connectar amb els seus seguidors. En aquesta ocasió, la cadena s'ha sumat al to humorístic que envolta la controvèrsia sobre la Pilota d'Or 2024, que finalment va ser atorgada a Rodri Hernández.

Al lloc de simplement llançar una promoció, Burger King ha personalitzat el seu missatge cap a Vinícius. Utilitzant un to familiar i proper que ha captat l'atenció dels usuaris a les xarxes socials, els quals han comentat i compartit la publicació, aplaudint la creativitat de la marca.

La moda de les marques i la Pilota d'Or

Aquesta picada d'ullet de Burger King a Vinícius no és l'únic que hem vist en els darrers dies. Chupa-Chups, la famosa marca de caramels, també es va sumar a l'onada de comentaris al voltant de la Pilota d'Or. En un tuit molt similar, la marca de dolços va oferir el seu “trofeu”, jugant amb la idea que Vinícius es mereix un premi, encara que aquest sigui en forma de xucla-xups.

Aquestes estratègies són exemples de com les empreses aprofiten moments d'interès mediàtic per promocionar- se utilitzant l'humor i l'enginy com a eines clau.

| @vinijr

Vinícius i la seva popularitat a les xarxes

Vinícius Jr no ha passat desapercebut en xarxes socials, tant pel seu exercici al camp com pel seu carisma fora d'ell. Encara que el jugador del Reial Madrid no va aconseguir la Pilota d'Or. El suport que ha rebut dels seus seguidors i l'ús de marques com Burger King i Chupa-Chups demostra la seva influència i popularitat.

Amb aquests gestos, les marques no només es beneficien de la visibilitat que el futbolista aporta. Sinó que també reforcen la seva imatge en xarxes socials, guanyant punts amb el públic que gaudeix d'aquestes bromes enginyoses.

En definitiva, Burger King ha donat al blanc amb el seu trolleig a Vinícius. Aconseguint que el seu “Pelotazo d'Or” no només arribi a casa del jugador, sinó també al timeline de milers d'usuaris.