La DANA afecta el futbol: Ajornats dos partits de la Copa del Rei d'avui dimecres

La Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) està tenint un fort impacte a Espanya, especialment a la Comunitat Valenciana, on les pluges torrencials i les inundacions han deixat més de 60 morts i danys materials devastadors. A causa d'això, la RFEF ha anunciat l'ajornament de tres partits de la Copa del Rei programats per avui i demà, amb la finalitat de protegir els jugadors i aficionats a les àrees afectades i de brindar tribut a les víctimes. La situació és preocupant, i les condicions meteorològiques encara es mantenen inestables a diverses zones del país.

De moment, la trobada entre el CP Parla Escola i el València CF, el del Pontevendra i la UD Levante i la de la SD Ejea i l'Hèrcules han estat ajornats per a la setmana que ve. Aquesta primera ronda de la Copa, una de les etapes més emocionants del torneig, s'ha vist truncada a regions afectades per la DANA, ja que les condicions no permeten un desenvolupament segur de les trobades.

La decisió d'ajornar aquests partits també respon a les condicions d'accessibilitat i transport difícils de les ciutats afectades, ja que moltes carreteres estan bloquejades i l'accés a certs estadis és inviable en aquest moment. També és degut al respecte a les víctimes i a tots els afectats pel temporal. A més, la Federació està en constant comunicació amb els equips per assegurar que els estadis afectats puguin rebre els aficionats de manera segura a les noves dates.

Noves dates i possibles ajornaments més

Les noves dates per a aquestes trobades han estat programades per als dies 6 i 7 de novembre, ajustant-se a la disponibilitat dels equips i mantenint l'estructura del torneig. La RFEF ha demanat comprensió als aficionats, especialment als seguidors que planejaven assistir a aquests partits, subratllant la importància de prioritzar la seguretat. A més, ha deixat oberta la possibilitat d'altres ajornaments si les condicions meteorològiques no milloren, ja que encara hi ha diverses regions en alerta vermella a causa de la DANA.

L'efecte d'aquesta DANA sobre la Copa del Rei i altres esdeveniments esportius reflecteix la magnitud del fenomen meteorològic que afecta gran part d'Espanya i el seu impacte a la vida diària, des de l'esport fins al transport i l'activitat econòmica. Els aficionats dels equips rivals han comprès a la perfecció la situació i els clubs que havien d'acollir avui els partits s'han sumat a la petició dels ajornaments.

Qui també ha demanat que es mogui de data el seu partit de la Copa del Rei és el Getafe CF, que ha de visitar el Manises de València. El duel s'havia de disputar a la jornada de dijous 31 d'octubre, però tot apunta que també s'ajornarà.