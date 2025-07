L'Équipe confirma l'interès de l'Atlètic de Madrid en un migcampista de la Bundesliga

per Iker Silvosa

El mercat estival de l’Atlético de Madrid és un dels més agitats dels últims anys. Amb set fitxatges confirmats fins ara —Baena, Cardoso, Almada, Ruggeri, Pubill, Musso i Lenglet— i l’arribada imminent d’un central com David Hancko, la direcció esportiva blanc-i-vermella segueix rastrejant el mercat a la recerca d’oportunitats.

La prioritat ara demana reforçar el centre del camp. Tot i que Johnny Cardoso i Thiago Almada ofereixen perfils interessants, des del cos tècnic consideren que encara falta un migcampista amb presència, arribada i ritme de competició europea. I en aquest context ha aparegut, segons L'Equipe, un nom procedent de la Bundesliga: Enzo Millot, futbolista de l’Stuttgart de només 23 anys.

Format al Mònaco i consolidat a Alemanya, Millot s’ha convertit en una de les grans revelacions del futbol germànic. En l’última temporada va signar 6 gols i 5 assistències a la Bundesliga, als quals va sumar 5 participacions més entre Champions i Copa.

| Stuttgart

És un migcampista ofensiu amb gran capacitat per trencar línies, encarar en conducció i generar perill des de segona línia. La seva intel·ligència en la passada curta i el seu canvi de ritme el converteixen en una peça ideal per afegir dinamisme a una plantilla que busca alternatives al joc de possessió més pausat.

A més, pot actuar també com a interior o escorat a banda, cosa que encaixa amb la idea de Simeone de formar un centre del camp versàtil i amb rols compartits. Tot i la seva joventut, Millot ja ha debutat amb la selecció absoluta de França, marcant un gol en les seves primeres quatre aparicions.

Una clàusula de 20 milions que obre la gana al Metropolitano

Segons la informació de L'Équipe, el francès compta amb una clàusula de rescissió de 20 milions d’euros, una xifra considerada raonable tenint en compte la seva edat, rendiment i projecció.

Des de l’entorn de l’Atlético reconeixen que el jugador agrada, tot i que de moment no hi ha una negociació avançada. Carlos Bucero, nou responsable de la planificació esportiva, veu en Millot una oportunitat de mercat. El futbolista s’ajusta al perfil que s’està construint aquest estiu: talent jove, amb experiència en grans lligues i possibilitat de revalorització.

Tot i que l’equip ha sumat reforços de qualitat, el tècnic argentí segueix reclamant un jugador que combini visió ofensiva amb rigor defensiu. En aquest sentit, Millot podria oferir un punt intermedi entre l’energia de Baena i la creativitat d’Almada.

L’objectiu és clar: dotar l’equip de recursos per afrontar una temporada llarga, amb Lliga, Champions i Copa. Si l’Atlético aconsegueix tancar alguna venda estratègica, no es descarta que s’activi formalment la via del francès.