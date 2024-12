Leo Messi vuelve a bendecir a Lamine Yamal: 'Tiene...'

Cada vez queda más claro que lo de Lamine Yamal no es casualidad. Con apenas 17 años, el joven talento del Barça sigue acumulando premios y reconocimientos que lo colocan en la élite. La última muestra de su impacto ha sido el Golden Boy, galardón que reconoce al mejor jugador joven de Europa. Aunque no pudo acudir en persona a la gala celebrada en Turín debido a su reciente lesión, su figura estuvo presente mediante videollamada.

Lamine Yamal agradeció al Barça y al presidente Joan Laporta, quien también intervino en la ceremonia para felicitarlo. Sin embargo, entre todas las felicitaciones recibidas por el joven extremo, destacó una muy especial. Leo Messi, el astro argentino, no perdió la oportunidad de enviar un mensaje de admiración al canterano culé. El exfutbolista del Barça reconoció su trabajo y dedicación, recordándole que este premio es fruto de su esfuerzo. También se dirigió a Vicky López, del femenino y ganadora del mismo galardón.

"Lamine, Vicky: este premio es el resultado no solo del talento, sino del duro trabajo y sacrificio. Es un orgullo que formen parte del Messi+10. Felicidades y sigan así!", escribió Messi en sus redes sociales. Un mensaje que ha resonado entre los aficionados culés, especialmente por el peso que tienen las palabras del campeón del mundo.

Este no es el primer guiño que Messi le dedica a Lamine Yamal. Hace unos días, el rosarino lo eligió como su sucesor: "Hay una generación de futbolistas jóvenes muy buena que tiene muchos años por delante. Si me tengo que quedar con alguien, por la edad y por el futuro que tiene, he escuchado que han elegido a Lamine Yamal y sin duda para mí también. Coincido. Depende de él y de muchas cosas porque así es el fútbol, pero es presente y sin duda tiene un futuro enorme".

El sucesor de Leo Messi

Las palabras de Messi han reafirmado lo que muchos ya venían observando. Lamine Yamal se ha convertido en un ídolo no solo en el Barça, sino también en la selección española, donde ha sido clave en los últimos meses. Su madurez en el terreno de juego y su capacidad para desbordar son cualidades que lo diferencian del resto de jugadores de su generación.

| FCB

A pesar de su éxito, Lamine Yamal atraviesa actualmente un pequeño contratiempo. El extremo sufrió una lesión en los ligamentos tibioperoneales del tobillo derecho tras recibir una dura entrada frente al Leganés. Desde el Barça, han estimado su tiempo de recuperación en unas tres o cuatro semanas. Lo cierto es que su participación en la Supercopa de España en Arabia sigue siendo una incógnita, pero sí que estará ausente en el crucial duelo del próximo sábado frente al Atlético.

Mientras se recupera, su agente, Jorge Mendes, ha alimentado aún más las expectativas. Mendes afirmó que, si Lamine continúa con su progresión, el próximo año podría ganar el Balón de Oro. Una declaración ambiciosa, pero que refleja la confianza plena que existe en el joven talento culé.