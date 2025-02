Gir de 180 graus en el futur d'un jugador que agrada al Barça i al Reial Madrid

El mercat de fitxatges s'acosta i els grans clubs europeus ja han començat a moure les seves fitxes per reforçar les seves plantilles. Tant el FC Barcelona com el Real Madrid busquen talent jove que els garanteixi un futur exitós i en les seves agendes apareix un nom que està causant molt enrenou. Un futbolista que ha brillat a la Bundesliga i que és considerat una de les grans joies del futbol actual podria estar davant d'un canvi totalment inesperat en el seu futur.

El jugador en qüestió és Florian Wirtz, migcampista ofensiu del Bayer Leverkusen. Als seus 21 anys, s'ha convertit en una de les peces més cobejades del futbol europeu, destacant pel seu talent, la visió de joc i capacitat de desequilibri. La seva gran temporada amb l'equip dirigit per Xabi Alonso ha despertat l'interès dels principals clubs del continent, entre ells els dos gegants del futbol.

Flick, el factor clau per al Barça

Un dels elements que podrien inclinar la balança a favor del FC Barcelona és la relació entre Wirtz i Hansi Flick. El tècnic blaugrana va ser l'encarregat de fer-lo debutar a la selecció alemanya i manté una gran relació amb ell. Aquest vincle podria ser determinant per convèncer el jove talent que el Camp Nou és el millor destí per al seu desenvolupament futbolístic.

Deco, director esportiu del club català, ja ha iniciat contactes amb l'entorn del jugador per conèixer la seva disposició i explorar les possibilitats de negociació. No obstant això, el principal obstacle rau en la situació econòmica del Barça, que no podria competir en igualtat de condicions amb altres potències.

El Real Madrid no es queda enrere

Per la seva banda, el Real Madrid també ha seguit de prop l'evolució de Wirtz. Amb la possible sortida de Luka Modric en un futur proper, el club blanc busca un nou referent per al seu centre del camp. Wirtz s'ajusta al perfil que Florentino Pérez desitja per al projecte madridista: jove, amb projecció i amb experiència en competicions d'alt nivell.

El Bayern de Munic també està en la lluita i es considera un destí natural per a Wirtz, donat l'historial de jugadors alemanys que han recal·lat al club. A més, equips de la Premier League, com el Manchester City, també han mostrat interès en ell, cosa que complica encara més la possibilitat que acabi a LaLiga.

Un fitxatge complicat, però prioritari

El Bayer Leverkusen no té intenció de desprendre's de la seva estrella fàcilment. El seu contracte s'estén fins al 2027 i el seu valor de mercat supera els 100 milions d'euros. Perquè el Barça pugui afrontar aquesta operació, necessitarà recórrer a estratègies financeres.

Com la venda de jugadors importants o la cerca d'inversors que li permetin afrontar una inversió d'aquesta magnitud. Al Real Madrid, encara que la situació econòmica és més sòlida, no estan disposats a entrar en una guerra d'ofertes.

Sense assegurar-se primer que el jugador té interès real en vestir-se de blanc. El club merengue ja té altres prioritats al mercat i podria esperar fins al 2026, quan la situació contractual de Wirtz podria ser molt més favorable per negociar.