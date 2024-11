Laporta té clara la venda de Torres: El possible substitut ja va interessar el Barça

En aquests moments la sortida de Ferran Torres del Barça sembla una realitat que es pot produir en qualsevol moment. A la Premier hi ha dos clubs disposats a pagar 25 milions d'euros per l'extrem culer, una xifra que el club català veu amb molt bons ulls i valora positivament. Ferran no ha trobat lloc a l'equip i tant la parcel·la esportiva com la direcció tècnica del club creu que el millor és una sortida. Els clubs en qüestió interessats a fitxar-lo són el Newcastle i l'Aston Villa d'Unay Emery. Són dues propostes atractives d'equips que rendeixen a un gran nivell a Anglaterra.

El club ja maneja substituts amb dos noms a dalt de la llista

Per donar entrada cal donar sortida, és la llei del futbol. I al Barça volen reforçar l'extrem esquerre malgrat el gran rendiment de Raphinha però al club creuen que com més competència interna i més nivell hi hagi de futbolistes molt millor per al club.

Els futbolistes que encapçalen la llista són Nico Williams, un jugador que va interessar el Barça la temporada passada i per diferents circumstàncies no es va poder donar i Karim Adeyemi, un vell anhel culer que s'ha revaloritzat però continua interessant molt el club.

Nico Williams és un futbolista molt vertical i amb molt desbordament, cosa que encaixa molt bé per al que demana Hansi Flick, i és un extrem esquerre pur, cosa que actualment no té el Barça perquè Raphinha o Dani Olmo poden ocupar aquesta posició però no són especialistes a l'ús com ho és Nico. L'extrem de l'Athletic segueix sense renovar i la seva clàusula es manté en 58 milions, de manera que en cas que el futbolista digui sí al Barça, el club anirà de cap a peus.

Karim Adeyemi, el tapat

I l'altre jugador que interessa és del Karim Adeyemi, jugador que va destacar al Red Bull Leipzig i va sonar molt per fitxar el 2022 però finalment el jugador es va decantar pel Dortmund, sent alemany i coneixent la lliga alemanya encara no es va veure preparat per fer el salt a un altre país, una altra cultura i un club de la grandesa del Barça. Ara, després d'haver fet el pas intermedi i haver fet una gran temporada al Dortmund sent finalista de la Champions, es veu preparat per fer el salt al Barça, un club que sempre li ha agradat molt. El seu preu seria molt semblant al de Nico, està valorant en uns 60 quilos.

El Barça és conscient que després de la més que possible sortida de Ferran Torres ha de reforçar l'atac perquè es quedaria sense moltes opcions a dalt en cas que hi hagi alguna lesió o per rotar després del calendari tan atapeït, per la qual cosa Nico i Adeyemi encapçalen la llista de possibles candidats.