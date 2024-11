El canvi de plans del Barça amb Iñaki Peña

Quan tot semblava més que evident i que Iñaki Peña tenia un peu i mig fora del Barca, tot canvia arran del seu partit contra el Madrid, per l'escenari, el rival i el seu partit. El jugador alacantí va rebre moltes crítiques durant setmanes i semblava un partit especialment complicat per a ell, amb el nou fitxatge Szczesny a la recambra per si tenia alguna fallada i ja justificar el canvi a la porteria. Tot i això, el porter criat a la Masia va mostrar personalitat i es va imposar a la davantera del Madrid, traient una pilota en la línia de gol a Bellingham i dues mà a mà de Kylian Mbappe. La seva actuació ha sorprès tant i cridat l'atenció que el club es planteja una renovació.

Iñaki Peña: estar fora del Barça a una possible renovació

Cal no oblidar que el contracte del porter expira el 2026 i es donava per fet que qualsevol mínima oferta o quantitat simbòlica que arribés seria acceptada però ara ha canviat la cosa. El club no té pressa per oferir-li una renovació però es veu tot d'una altra manera i se li donarà un vot de confiança. El club ha començat la recerca d'un porter de futur, amb Diogo Costa, porter portuguès que agrada molt a Deco com una de les opcions principals. Però el club valora tenir Iñaki de segon perquè consideren que trobar un porter suplent de nivell i que no es queixi per jugar és difícil avui dia.

| FCB, XCatalunya

Iñaki Peña i el consell que li va donar Szczesny

El porter polonès sortia de la seva retirada per iniciar l'aventura de jugar al Barça, una cosa insuperable i molt difícil de rebutjar segons explicava el porter. Quan tots pensaven que seria el porter titular i venia a suplir Ter Stegen després de la seva lesió, Flick va sortir en roda de premsa a dir que no trobava cap motiu pel qual deixar Iñaki a la banqueta, cosa que va sorprendre molta gent.

La bona harmonia i ambient que hi ha al vestidor culer es pot veure en com Szczesny només arribar al vestidor es dirigeix a Iñaki Peña i li diu: “No vinc a competir amb tu, tu competeixes amb tu mateix”, explicava el mateix Iñaki sorprès donant a entendre la bona predisposició que venia el polonès després d'haver jugat a grans clubs, haver disputat mundials i eurocopes i portar més de 15 anys a l'elit amb una gran experiència.

Un símptoma que el vestidor del Barça està més unit que mai i el bon rotllo que hi ha entre companys d'equip es pot veure després reflectit al terreny de joc, tot i que hi hagi competència en diverses posicions, tots anteposen l'equip per sobre de cadascun.