Jota Jordi deixa K.O. a Guti per riure's del Barça: 'Enhorabona per...'

La tensió i les polèmiques arbitrals després de l'eliminació del Barça davant l'Inter de Milà a la Champions League continuen generant reaccions explosives, especialment al programa 'El Chiringuito', on Jota Jordi i Guti van protagonitzar un intens intercanvi de comentaris i rèpliques que s'ha fet viral en les últimes hores.

Tot va començar quan Jota Jordi va entrar al plató mostrant un estoig amb l'escut del Real Madrid, fent una clara al·lusió a la polèmica imatge viral de l'àrbitre Szymon Marciniak amb un necesser madridista. "L'atracament que ha patit avui el Barça a Europa és històric", va assegurar amb rotunditat, mentre Guti i altres col·laboradors madridistes responien amb somriures irònics.

Jota Jordi va prosseguir amb la seva queixa sobre la UEFA i les seves decisions: "És una vergonya que la UEFA hagi posat aquest àrbitre sabent que és madridista". A més, va assenyalar directament el col·legiat del VAR, Pol van Boekel, recordant polèmiques anteriors i va destacar les recents declaracions del president de la FIFA, Gianni Infantino, declarant la seva afició per l'Inter. El col·laborador blaugrana va enumerar a més les jugades polèmiques que van perjudicar el Barça: "El penal no xiulat a Lamine Yamal i la clara falta sobre Gerard Martín en la jugada del 3-3".

L'atac de Guti

La resposta de Guti no es va fer esperar, utilitzant un to irònic i burleta davant les protestes culers: "Complot mundial contra el Barça ha estat avui, segons Jota. L'única realitat és que han rebut set gols en dos partits. A tragar, com cada any. Ja està, no passa res. Aquesta és una altra més".

No obstant això, lluny d'acovardir-se, Jota Jordi va llançar una resposta que va deixar tocat l'exmadridista i els aficionats blancs presents al plató: "Enhorabona, Jose, i a tots els madridistes, perquè avui heu guanyat el primer títol de la temporada. Pensàveu que guanyaríeu set i de moment només heu guanyat un, que és que el Barça no passi a la final de la Champions".

Aquest últim comentari de Jota Jordi va causar gran enrenou a les xarxes socials, on s'ha interpretat com un clar dard dirigit a l'afició madridista, que ha celebrat especialment l'eliminació del Barcelona malgrat que el seu equip tampoc ha aconseguit cap títol destacat aquesta temporada.

L'intercanvi entre ambdós col·laboradors s'ha convertit en un dels moments més comentats després de l'eliminació europea del Barça, sumant encara més tensió de cara al transcendental Clàssic de lliga d'aquest diumenge, on Barça i Madrid es juguen gran part del títol.