Lamine Yamal tajante ante las ofertas que llegan por él: 'No me...'

El FC Barcelona tiene en Lamine Yamal a una de sus mayores joyas y, pese a los rumores sobre intereses de clubes europeos de primer nivel, el joven delantero lo tiene claro: su futuro está en el Barça. En una reciente entrevista con Mundo Deportivo, el extremo de 17 años despejó cualquier duda sobre su lealtad al club azulgrana y dejó claro que, pese a las ofertas que han podido llegar a su entorno, él nunca ha considerado salir.

En los últimos meses, Joan Laporta ha mencionado en diversas ocasiones que el Barcelona ha recibido importantes ofertas por Lamine Yamal. Desde la Premier League hasta el Paris Saint-Germain, clubes con gran poder económico han intentado tantear la posibilidad de ficharle. Sin embargo, el presidente culé ha sido tajante al afirmar que la respuesta siempre ha sido un "no" rotundo.

| Twitter

Al ser preguntado por estas ofertas, el propio Lamine Yamal zanjó el tema con una declaración contundente: "No me llegan, pero si le llegaran a alguien de mi entorno, ni me lo hubieran dicho. Primero, y sobre todo, porque tenía contrato y luego porque creo que era una cosa inviable que yo me fuera a otro club". Su respuesta no deja lugar a interpretaciones: su compromiso con el Barcelona es total y no ha contemplado ninguna otra opción.

Un culé de cuna

Lamine Yamal no solo se ha consolidado como titular indiscutible en el Barça esta temporada, sino que también ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por el club. En la entrevista, el canterano repasó su trayectoria y reafirmó su fidelidad absoluta a la entidad azulgrana. "Es el único club en el que he estado aparte de La Torreta, que fue el equipo en el que empecé. Pero sí, le debo todo al Barça. Al final es donde he crecido, en La Masía estuve desde los doce años y desde los siete jugando en el Barça", confesó.

A sus 17 años, Lamine Yamal ya se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick. Su desborde, calidad técnica y madurez sobre el campo le han permitido asentarse como una de las mayores promesas del fútbol europeo.

| FCB

Números que respaldan su irrupción

Desde su debut el 29 de abril de 2023, el rendimiento de Lamine Yamal ha sido notable. En 83 partidos con la camiseta azulgrana, ha marcado 18 goles, ha dado 22 asistencias y ha recibido solo 8 tarjetas amarillas. Unas cifras impresionantes para un jugador de su edad que confirman su crecimiento y el impacto que ha tenido en el primer equipo.

Si bien estas cifras son prometedoras, su proyección invita a pensar que aún tiene mucho más que ofrecer. El joven atacante cumplirá la mayoría de edad en julio y es consciente de que su carrera apenas comienza. Sin embargo, su amor por el Barça y su intención de seguir vistiendo la camiseta azulgrana son innegociables.

"Creo que nadie duda de cómo soy como culé, de lo que quiero a este club. Desde que he debutado lo he dicho y creo que se resolverá al final. Si las dos partes quieren que pase algo, pasará. Pero creo que nadie puede dudar de lo que siento por este club", sentenció.