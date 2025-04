Lamine Yamal s'il·lusiona després de l'últim moviment sobre Nico Williams

Això del Barça amb Nico Williams és quelcom ja ciclotímic. Com ho va ser Mbappé amb el Real Madrid. És una evidència irrefutable que al club català agrada, i molt, el talent del jove atacant nascut a Pamplona. No només pel seu extraordinari talent, que també, sinó per la bona relació que manté amb diversos dels integrants del vestidor culé.

Per tots és sabut que l'estiu passat de tot es va fer per intentar fitxar-lo. No obstant això, entre les debilitats financeres de l'entitat blaugrana i que Nico Williams no acabava de decidir-se, tot es va esfumar. Però era evident que no anava a quedar-se aquí. Que, tard o d'hora, el seu nom tornaria a relacionar-se amb el Barça. I, de fet, en cap moment ha deixat de fer-ho.

| @athleticlub

Una de les tasques pendents subratllada en groc fluorescent en la fulla de ruta de Deco de cara al pròxim estiu és la de trobar un extrem esquerre. Sí, Raphinha està bàrbar, jugant a latituds de Pilota d'Or, però Hansi Flick continua considerant que cal més pólvora per a aquesta línia d'atac. I, si l'economia ho permet, que no està gens clar que així sigui, el Barça està disposat a fer una gran inversió.

I, per descomptat, Nico Williams continua figurant com un dels candidats que més agrada a la directiva i al cos tècnic blaugrana. No obstant això, en les últimes setmanes havia aparegut en escena el Bayern emulant el rol de lladregot. Els bavaresos semblaven anar amb tot a per Nico Williams. O això, almenys, era el que afirmava la premsa germànica.

Canvi de panorama

Però les últimes informacions sorgides al respecte, publicades per l'Sport, garanteixen que l'interès muniquès ja s'ha dissipat. No sembla haver-hi consens entre la directiva del club de la capital de l'estat de Baviera. Per tant, podem començar a descartar que l'actual jugador de l'Athletic -on, recordem, té contracte fins al 2027- vagi a jugar a la Bundesliga. Almenys, a curt termini.

| YouTube: DAZN ES

El Bayern, de fet, té preferència per un dels grans talents ja emergits del seu país, Florian Wirtz, al qual confien fitxar si no aquest estiu, el següent. Aquest factor, doncs, elimina un dur rival per al Barça en la pugna per Nico Williams. Ara, evidentment, encara queda lidiar amb els clubs interessats de la Premier. Que no són precisament pocs.

La clàusula de l''11' de l'Athletic es continua mantenint en aquests 60 milions d'euros que molts insisteixen a considerar factibles per al Barça. El que està clar és que, abans de res, han de decidir si Nico Williams és realment l'opció que més els convenç. Recordem que hi ha altres grans noms a la llista, com Luis Díaz o Rafael Leao. Tampoc estan gens malament.

Sia com sia, si els blaugranes determinessin finalment anar a per el gran amic de Lamine Yamal, ho tindrien molt més fàcil del que podia semblar fa tan sols uns dies. El Bayern està fora de la pugna i això és una gran notícia per a la resta de postors. Ara bé, de nou, qui tindrà l'última paraula serà, com no, el mateix Nico Williams.