El fitxatge prioritari de la Reial Societat per a la temporada 2025/2026

La Real Societat afronta un moment crucial per assegurar els seus objectius esportius. Després d'una campanya amb alts i baixos, el club donostiarra ja treballa en la planificació per al curs 2025/2026, amb una prioritat clara en matèria de fitxatges. La direcció esportiva i el cos tècnic coincideixen que reforçar la defensa serà determinant per tornar a lluitar a la zona alta de LaLiga.

L'equip entrenat per Imanol Alguacil no ha aconseguit repetir els bons resultats de les temporades anteriors. Amb només deu jornades per disputar-se, els txuri-urdin es troben fora de les places europees, quelcom inusual donada la seva trajectòria recent. Precisament, un dels principals motius d'aquesta situació és la inestabilitat defensiva, conseqüència directa de la sortida del líder defensiu Robin Le Normand, qui va fitxar per l'Atlètic de Madrid.

La Real va intentar pal·liar aquesta sensible baixa incorporant al marroquí Nayef Aguerd, cedit pel West Ham, encara que sense opció de compra. La seva arribada va generar alguns dubtes inicials a causa del seu pas irregular per Anglaterra, però ràpidament es va convertir en un dels futbolistes més determinants per a Alguacil.

Aguerd per estona?

Des de la seva incorporació al conjunt basc, Aguerd s'ha transformat en un pilar defensiu clau per a l'entrenador guipuscoà. El defensa marroquí ha disputat un total de 1.305 minuts, convertint-se en el jugador de camp més utilitzat pel tècnic aquesta temporada. Això subratlla l'absoluta confiança dipositada pel cos tècnic en les seves capacitats, així com la seva ràpida adaptació a l'estil de joc donostiarra.

La importància d'Aguerd en l'esquema d'Alguacil es reflecteix en l'equilibri defensiu que aporta a l'equip. Destaca per la seva contundència en el joc aeri, capacitat per anticipar-se als rivals i excel·lent criteri per a la sortida neta de la pilota des del darrere, elements fonamentals en l'estil proposat pel tècnic basc.

No obstant això, malgrat aquest protagonisme, la irregular temporada de la Real ha impactat en el valor de mercat del central marroquí. Segons dades recents de Transfermarkt, el valor d'Aguerd s'ha reduït en 10 milions d'euros, situant-se per sota dels 25 milions que valia quan va arribar procedent de Londres. Aquesta depreciació podria ser una oportunitat perquè la Real negociï amb el West Ham, encara que no serà senzill. Però en això treballarà l'equip basc, segons ha assegurat Estadio Deportivo.

Complexitats del mercat i obstacles per al fitxatge

La major dificultat perquè Aguerd continuï a Anoeta rau en la postura del West Ham. El club londinenc, que inicialment no contemplava la seva continuïtat, ha canviat de parer. La mala temporada en defensa que ha tingut l'equip anglès el porta a considerar seriosament el seu retorn per reforçar la defensa la pròxima campanya. Els ‘Hammers’ van pagar en el seu moment al voltant de 35 milions pel defensa, una xifra que encara pesa en les seves decisions.

Per la seva banda, la Real Societat, conscient de l'impacte positiu que ha generat el marroquí, farà tot el possible per assegurar la seva permanència. Segons mitjans propers al club, classificar-se a Europa seria un factor clau perquè l'entitat guipuscoana compti amb més recursos econòmics per negociar amb el West Ham.

Davant aquesta situació, la direcció esportiva no es tanca exclusivament al nom d'Aguerd i ja analitza possibles alternatives al mercat. No obstant això, fonts internes asseguren que el marroquí és l'absoluta prioritat per a Alguacil, qui considera el seu fitxatge definitiu com a essencial per retornar l'estabilitat defensiva perduda aquesta temporada.

Quant al jugador, Aguerd no s'ha pronunciat oficialment sobre el seu futur, encara que la seva adaptació a la vida a Sant Sebastià i la seva excel·lent relació amb el cos tècnic i companys són punts a favor per al club basc. Tot dependrà de l'acord al qual puguin arribar Real Societat i West Ham un cop finalitzi la seva cessió al juny.