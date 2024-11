Lamine Yamal i el seu germà trenquen Tiktok amb un ball

Lamine Yamal s'ha convertit en un gran referent per a moltíssimes persones fanàtiques del futbol. Ja no només per la bona feina feta amb el Barça, sinó també per haver estat un dels grans herois de la selecció espanyola en la seva conquesta de l'Eurocopa. Gràcies al bon futbol, la humilitat i la personalitat, ha començat a guanyar milions i milions d'adeptes.

I és que a més del bon vessant futbolístic, Lamine Yamal ha destacat pel seu gran carisma, protagonitzant grans moments amb alguns dels seus companys de vestidor. Però ja no només això, sinó que les xarxes socials també han començat a adorar el seu petit germà, que ha estat present en els moments més importants de la seva curta carrera. Per exemple, va ser present a la celebració de l'Eurocopa i també a la primera gala de la Pilota d'Or on va anar el jugador del Barça.

I ara Lamine Yamal ha enamorat encara més els seguidors del petit de la família publicant un vídeo al seu perfil de TikTok en què tots dos apareixen ballant. Ja hem vist altres vegades que al jove futbolista no se li dóna gens malament la dansa, però encara no l'havíem vist compartir aquests moments amb el petit Keyne.

Tots dos belluguen l'esquelet al so de la batxata de Romeo Santos i la seva banda Aventura, mentre sona la mítica cançó d'Obsessió. I la veritat és que no ho fan gens malament. Van vestits de carrer; evidentment, Lamine Yamal amb un outfit més sofisticat i modern. Keyne vesteix una dessuadora vermella de Spiderman i un bolquer.

Recuperant-se de la lesió

Lamine Yamal va patir una forta contusió a l'última cita de la Champions League del Barça a Belgrad. A causa d'aquesta lesió, el jove futbolista va caure de la convocatòria de la selecció espanyola, ja que els metges van estimar entre dues i tres setmanes de baixa. Per això, sembla complicat que pugui ser present per al partit d'aquest cap de setmana en què els culers visiten el Celta de Vigo.

De moment la seva participació està sent transcendental per al Barça, amb 6 gols i 8 assistències als 16 partits disputats fins ara. Més enllà d'això, s'ha consolidat com el gran ídol de l'afició culer, ja que amb només 17 anys ja ha estat capaç d'emportar-se l'equip a l'esquena. És un jugador diferent, d'aquells que et fan aixecar-te del seient, i això sempre ha enlluernat l'afició culer.