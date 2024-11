El Barça no va voler pagar 3 milions d'euros: Ara triomfa al Tottenham

Normalment, els defenses centrals que superen el mentre noranta solen ser lents a camp obert. Tot i això, aquest no és el cas de Mickey Van de Ven. Aquest central neerlandès de 23 anys ha esdevingut un dels jugadors més ràpids de la competició anglesa.

De fet, el 31 de gener passat contra el Brentford es va convertir en el jugador més ràpid de la història de la Premier League des que es calcula aquest registre (2020/21). Curiosament, quan es van començar a registrar aquestes dades, Van de Ven jugava a la segona divisió del futbol neerlandès amb el Volendam.

En total, el neerlandès va arribar als 37,38 quilòmetres per hora. Per posar la seva gesta en context, el ritme de Van de Ven contra Brentford es va registrar a 10,38 m per segon. Quan Usain Bolt va establir el rècord mundial actual de 100 m el 2009, la seva velocitat mitjana era de 10,44 m per segon.

Va superar el rècord de Walker, que el tenia amb 37,38 km/h. Això permet al Tottenham Hotspur jugar amb una línia molt avançada. Els anglesos van pagar 40 milions pels serveis.

Un defensa de garantia per als Spurs

En molt poc temps, l'exjugador del Wolfsburg es va convertir en peça indispensable als esquemes d'Ange Postecoglou. Al costat de Cristian Romero, Van de Ven va ser fonamental per a la gran temporada del Tottenham Hotspur el curs passat. De fet, abans de la lesió a principis de novembre, el Tottenham era el líder de la Premier League.

| @mickyvdven

Durant el període de temps que ell va estar fora, els londinencs van sumar 13 punts de 30 possibles i van passar de la primera plaça a la cinquena. Sempre que hi ha estat disponible, el jugador ha tingut minuts. De fet, quan ell no juga, l'equip ho nota, ja que només ha guanyat 8 partits de 17 de possibles.

Més enllà de la velocitat, Van de Ven també destaca per tenir molt bona sortida de pressió, per ser poderós físicament i per ser un gran corrector. A més, és esquerrà, cosa que el converteix en un central encara més valuós.

Una polivalència total

Van de Ven també pot jugar com a lateral esquerre; i el seu nivell ja l'ha fet internacional amb els Països Baixos. Precisament, va tenir un rol secundari a l'última Eurocopa, en què va disputar 4 dels 6 partits, tots ells sortint des de la banqueta. Haurem d'estar atents a aquest jugador, ja que està cridat a ser un central important de cara al futur.

El Barça va tenir l'oportunitat de fitxar-lo quan encara jugava a la segona divisió del futbol neerlandès, però la directiva blaugrana no va estar disposat a pagar els 3 milions d'euros que costava aquell moment. Aleshores, va aparèixer el Wolfsburg i se'l va endur per 8 milions d'euros. Actualment, Van de Ven està lesionat i s'espera que torni en poques setmanes.