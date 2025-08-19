L'Alavés no es conforma amb Mariano i vol un altre davanter: 4 milions d'euros

El Deportivo Alavés segueix buscant reforços al mercat de fitxatges. La direcció esportiva necessita un ariet que completi la davantera vitoriana. La sortida de Villalibre ha deixat un buit important a dalt. El club vol un ‘9’ amb presència física i qualitat tècnica.
La necessitat del Granada
El Granada, per la seva banda, necessita vendre per quadrar comptes. Els nazarís han d’alliberar massa salarial abans d’inscriure jugadors. Entre els seus actius més cotitzats apareix un davanter de referència. L’esportista arrossega ara mateix una lesió de genoll menor.
S’espera que estigui disponible en poques setmanes després de la recuperació. Tot i així, els interessats mantenen la confiança a tancar l’operació. El temps pressiona i el mercat no s’atura mai.
Un davanter molt complet
L’ariet combina potència física amb bon joc d’esquena. És capaç de rebre alt i descarregar cap als migcampistes. També aporta perill en pilotes aèries i domina els xocs físics. A tot això s’hi suma la seva capacitat tècnica en espais curts.
El jugador sap associar-se amb companys i té una qualitat individual notable. No es limita a empènyer pilotes, també genera ocasions pròpies. Ha demostrat regularitat en els seus números dins de l’elit espanyola.
L’escollit és Lucas Boyé
El davanter en qüestió no és altre que Lucas Boyé. L’atacant argentí és el gran objectiu del Deportivo Alavés. A Granada va ser líder absolut després de la marxa d’Uzuni a la MLS. El seu pes al vestidor ha estat determinant les últimes temporades.
Boyé acumula 137 partits a Primera Divisió amb 27 gols. No són xifres de superestrella, però sí d’ariet consolidat. Els tècnics el consideren un davanter fiable i de rendiment immediat.
Competència al mercat
L’Alavés no és l’únic que ha preguntat per Boyé. Altres clubs han seguit de prop la situació del jugador argentí. Tanmateix, cap ha mostrat tanta fermesa en les negociacions. Els vitorians semblen decidits a tancar aviat un acord satisfactori.
El Granada, conscient de l’interès, juga les seves cartes amb tranquil·litat. El club sap que la pressió recau ara en els compradors. Vendre l’argentí donaria oxigen financer i permetria inscriure nous fitxatges.
Oportunitat per a l’Alavés
A Vitòria confien que l’argentí ja va disputar el seu últim partit. La sensació a l’entorn és que el traspàs és molt a prop. L’acord suposaria una aposta ferma per la permanència a Primera. Lucas Boyé arribaria per competir amb Toni Martínez i Mariano.
La plantilla guanyaria així un perfil diferent del dels seus ariets. Un atacant capaç d’aguantar la pilota i donar oxigen a dalt. A Mendizorrotza creuen que la seva arribada completaria una davantera molt competitiva.
Decisió imminent
Tot apunta que l’operació es tancarà aviat. L’Alavés necessita gol i Boyé ofereix solucions immediates a l’atac. El Granada, mentrestant, espera la signatura que alleugereixi la seva plantilla. La negociació avança i les dues parts es mostren optimistes.
Si res no es torça, Lucas Boyé vestirà aviat la samarreta de l'Alavés. L’argentí es convertirà en la referència ofensiva que exigeix l’afició. El seu fitxatge seria un dels més destacats de l’estiu.