El Alavés no se conforma con Mariano y quiere a otro delantero: 4 millones de euros

El Deportivo Alavés sigue buscando refuerzos en el mercado de fichajes. La dirección deportiva necesita un ariete que complete la delantera vitoriana. La salida de Villalibre ha dejado un hueco importante arriba. El club quiere un ‘9’ con presencia física y calidad técnica.

La necesidad del Granada

El Granada, por su parte, necesita vender para cuadrar cuentas. Los nazaríes deben liberar masa salarial antes de inscribir jugadores. Entre sus activos más cotizados aparece un atacante de referencia. El futbolista arrastra ahora mismo una lesión de rodilla menor.

Se espera que esté disponible en pocas semanas tras recuperación. Aun así, los interesados mantienen la confianza en cerrar la operación. El tiempo apremia y el mercado no se detiene nunca.

| Canva

Un delantero muy completo

El ariete combina potencia física con buen juego de espaldas. Es capaz de recibir alto y descargar hacia los mediocampistas. También aporta peligro en balones aéreos y domina los choques físicos. A todo eso se suma su capacidad técnica en espacios cortos.

El jugador sabe asociarse con compañeros y tiene calidad individual notable. No se limita a empujar balones, también genera ocasiones propias. Ha demostrado regularidad en sus números dentro de la élite española.

| Canva

El elegido es Lucas Boyé

El delantero en cuestión no es otro que Lucas Boyé. El atacante argentino es el gran objetivo del Deportivo Alavés. En Granada fue líder absoluto tras la marcha de Uzuni a la MLS. Su peso en el vestuario ha sido determinante las últimas campañas.

Boyé acumula 137 partidos en Primera División con 27 goles. No son cifras de superestrella, pero sí de ariete consolidado. Los técnicos lo consideran un delantero fiable y de rendimiento inmediato.

Competencia en el mercado

El Alavés no es el único que ha preguntado por Boyé. Otros clubes han seguido de cerca la situación del jugador argentino. Sin embargo, ninguno ha mostrado tanta firmeza en las negociaciones. Los vitorianos parecen decididos a cerrar pronto un acuerdo satisfactorio.

El Granada, consciente del interés, juega sus cartas con tranquilidad. El club sabe que la presión recae ahora en los compradores. Vender al argentino daría oxígeno financiero y permitiría inscribir nuevos fichajes.

Oportunidad para el Alavés

En Vitoria confían en que el argentino ya disputó su último partido. La sensación en el entorno es que el traspaso está muy cerca. El acuerdo supondría una apuesta firme por la permanencia en Primera. Lucas Boyé llegaría para competir con Toni Martínez y Mariano.

La plantilla ganaría así un perfil diferente al de sus arietes. Un atacante capaz de aguantar el balón y dar oxígeno arriba. En Mendizorroza creen que su llegada completaría una delantera muy competitiva.

Decisión inminente

Todo apunta a que la operación se cerrará en breve. El Alavés necesita gol y Boyé ofrece soluciones inmediatas en el ataque. El Granada, mientras tanto, espera la firma que aligere su plantilla. La negociación avanza y las dos partes se muestran optimistas.

Si nada se tuerce, Lucas Boyé vestirá pronto la camiseta albiazul. El argentino se convertirá en la referencia ofensiva que exige la afición. Su fichaje sería uno de los más destacados del verano.