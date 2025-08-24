Koundé, el seu candidat per a la Pilota d'Or, Lamine en xoc: 'Em poses en un embolic...'

Jules Koundé ha fet un pas decisiu en la seva carrera. El central francès ha signat la renovació amb el Barça fins al 2030. Un compromís que mostra confiança mútua entre jugador i club català. Després de l'anunci, va concedir declaracions que no van deixar ningú indiferent.
El defensor va repassar els objectius de l'equip i la seva visió personal. El més clar, conquerir la Champions League, tot i que sense obsessionar-s'hi. Segons Koundé, el Barça està preparat per competir amb qualsevol. La seva ambició reflecteix la fam al vestidor blaugrana.
La Champions, meta però no obsessió
Koundé va admetre que el gran repte de la temporada serà Europa. L'afició exigeix tornar a brillar a la màxima competició continental. El francès va recordar que el club té plantilla per aconseguir-ho. Tanmateix, va matisar que no han de perdre l'equilibri mental.
“El Barça sempre ha d'aspirar al màxim, però amb calma”. Així ho va definir el defensor, deixant clar que prioritzen treballar partit a partit. Flick comparteix aquesta filosofia i busca consolidar aquest bloc competitiu. Amb aquesta mentalitat, el vestidor encara la nova temporada amb ambició.
La pregunta més incòmoda
En plena eufòria per la firma, va sorgir una qüestió polèmica. Qui mereix guanyar la Pilota d'Or 2025? L'elecció semblava complicada: Ousmane Dembélé amb el PSG o la joia culer. La resposta de Koundé era esperada i generava tensió a la sala.
Després d'uns segons de pausa i un somriure, va respondre. Va reconèixer que entre tots dos candidats, el seu escollit és Lamine Yamal. Considera que la jove estrella blaugrana ha fet mèrits suficients. La seva temporada va ser excel·lent, guiant el Barça cap a un triplet històric.
Lamine contra Dembélé
El central no va voler menystenir la brillant campanya de Dembélé a París. Recordà que va ser decisiu a la Champions aconseguida pel PSG. Tanmateix, va destacar la maduresa i el talent del seu company culer. Per a Koundé, el futur del futbol passa per Lamine.
L'atacant de 18 anys ja és considerat referent mundial. La seva capacitat creativa, gols importants i lideratge sorprenen per la seva joventut. La connexió entre veterans i joves està sent clau al Barça. I Lamine s'ha convertit en la bandera d'aquesta transició.
Una cursa oberta per la Pilota d'Or
El guardó s'entregarà el 22 de setembre a París. Lamine i Dembélé apareixen entre els principals favorits a aixecar el trofeu. La pugna simbolitza dos estils i dues etapes diferents del futbol. Un d'emergent a Barcelona i un altre de consolidat a la capital francesa.
Koundé es va mostrar convençut que tots dos tenen arguments sòlids. Tanmateix, va reafirmar que l'elecció personal és clara i natural. “Si guanya, serà merescut. Ho ha fet tot per aconseguir-ho”. Amb aquestes paraules, va deixar en evidència el seu suport al jove prodigi culer.
La importància de la seva renovació
Més enllà de les declaracions, el nou contracte del francès és vital. Assegura estabilitat defensiva a llarg termini en un equip ple de talent. El Barça busca consolidar un nucli fort amb renovacions estratègiques. Koundé s'uneix a Pedri, Gavi, Araújo i Cubarsí.
El missatge del club és clar: blindar els seus millors jugadors. Amb contractes fins a finals de la dècada, Laporta garanteix continuïtat esportiva. L'objectiu és no repetir errors d'altres etapes recents. Aquesta política ja ofereix resultats visibles al camp i a l'afició.
El que ve per al Barça
Koundé, renovat fins al 2030, simbolitza aquest projecte sòlid i competitiu. Les seves paraules sobre la Champions i sobre la Pilota d'Or resumeixen l'esperit. La confiança en el talent propi i l'ambició per conquerir Europa. Un Barça que mira al futur amb esperança i determinació.