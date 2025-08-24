Ancelotti fa un favor al Reial Madrid: Xabi Alonso, agraït

Carlo Ancelotti ha pres una decisió que canvia diversos plans importants. El seleccionador del Brasil prioritza la recuperació d'un dels seus defenses. Igual que ja va fer recentment amb Vinicius, decideix no forçar-lo innecessàriament. Prefereix que es quedi a Madrid durant la propera aturada internacional.
El Brasil afrontarà dos partits de classificació rumb al Mundial de 2026. La selecció en qüesitió jugarà a Rio de Janeiro contra Xile i a Bolívia. Tanmateix, arriben a la cita sense pressió perquè ja estan classificats. Ancelotti aprofita aquest context per evitar riscos en jugadors acabats de recuperar.
En el passat, les seleccions solien convocar futbolistes sense mirar conseqüències. Els clubs protestaven perquè tornaven lesionats o amb més fatiga acumulada. Ara, la situació és diferent, almenys amb el tècnic italià. Sap perfectament què significa gestionar correctament els temps de cada jugador.
El seu objectiu és clar: apostar per la prudència i el sentit comú. Prefereix tenir menys efectius al setembre, però evitar qualsevol recaiguda inoportuna. Així, s'assegura de comptar amb tots al màxim nivell després. Un gest que beneficia la selecció, el club i l'esportista.
El nom propi del gest
El gran beneficiat és Éder Militao, central del Real Madrid. Després de superar dues ruptures de lligament creuat, necessita continuïtat sense excessos. El brasiler és de tornada, però encara no arriba a la seva plenitud. Per això, Ancelotti ha decidit protegir-lo i donar-li més temps.
Militao es va perdre gran part de les dues últimes temporades per lesions. El setembre de l'any passat fins i tot va viatjar al Brasil amb molèsties, tornant en pitjors condicions. Aquella experiència va provocar malestar al club blanc i a Valdebebas. Avui, el seleccionador evita repetir un error que va perjudicar tothom.
Un favor també per a Xabi Alonso
El Real Madrid celebra la decisió, que ajuda el seu nou entrenador. Xabi Alonso podrà comptar amb el seu defensa titular durant l'aturada. Tindrà Militao disponible per entrenar i consolidar automatismes a la rereguarda. El basc considera el brasiler peça fonamental al costat de Rüdiger i Huijsen.
El central ha demostrat a la pretemporada que torna amb més confiança que mai. Va marcar gols en amistosos i va deixar actuacions sòlides als primers partits. A la Lliga va tornar al Santiago Bernabéu com a titular després de 283 dies. Allà va confirmar que estava preparat per recuperar el seu estatus d'indiscutible.
Ancelotti protegeix el futur del Brasil i del jugador
La gestió del seleccionador és també estratègica pensant en el proper Mundial. El Brasil ja té la plaça assegurada, així que pot administrar esforços. No volen tornar a arriscar-se amb un jugador fonamental en defensa. La prioritat és arribar a 2026 amb tots els líders en forma.
“Temps al temps” és el lema que repeteix Ancelotti en cada decisió. Coneix perfectament la fortalesa i les debilitats de l'esportista després de dirigir-lo anys. Evitar viatges llargs, canvis d'altura i acumulació de minuts és sensat. Amb calma, Militao podrà recuperar sensacions sense ensurts ni retrocessos dolorosos.
Un alleujament per al madridisme
Els aficionats del Real Madrid celebren que el central es quedi entrenant. L'equip necessita solidesa defensiva per afrontar un calendari ple d'exigències. L'aturada de seleccions servirà per reforçar la compenetració de la rereguarda. Alonso tindrà més temps per treballar en l'estructura tàctica de l'equip.
Amb contracte fins al 2028 i als seus 27 anys, Militao encara un moment crucial en la seva carrera esportiva. El club confia plenament que tornarà a ser imprescindible. La seva absència amb el Brasil no és una renúncia, sinó un respir. Una mostra que la gestió intel·ligent de vegades val més.