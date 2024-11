Julen Lopetegui trenca el silenci després de les acusacions de Gerard Piqué

per Pol Nadal

El FC Barcelona fa 125 anys i 3Cat ha emès un documental on les principals figures del club recorden el segle i quart d'història. En un dels capítols, apareix un dels jugadors més importants, dins i fora del camp, dels darrers anys. Estem parlant sens dubte de Gerard Piqué. El central va formar part del millor Barça de la història, amb Carles Puyol, Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Leo Messi i companyia.

Piqué sempre ha portat la veu cantant del vestidor i s'ha posicionat sobre més temes més enllà dels temes esportius. El català, juntament amb Sergi Roberto, va ser un dels que va pressionar més el club perquè se suspengués el partit de l'1 d'octubre del 2017. Després de la reacció desproporcionada de l'estat davant del referèndum d'independència, Piqué va demanar suspendre el partit.

Això va generar mal rotllo a la Selecció Espanyola. Segons va manifestar Piqué, el llavors entrenador Julen Lopetegui i el llavors capità, Sergio Ramos, li van demanar que rectifiqués. Encara més, l'exporter li hauria preparat un escrit de disculpa perquè el llegís en una roda de premsa.

Les paraules de Piqué han arribat a Julen Lopetegui que ho nega. L'extècnic del Reial Madrid i de la Selecció Espanyola nega que redactés personalment un discurs de perdó a Gerard Piqué. Així ho va informar el periodista Juanma Castaño a 'El Partidazo de la Cope'.

Gerard Piqué un referent al barcelonisme

Després de créixer a les categories inferiors del Barça, el 2004, Piqué va decidir fitxar pel Manchester United, on va coincidir amb figures com Cristiano Ronaldo i Wayne Rooney. Tot i ser jove, Piqué va aconseguir debutar amb el primer equip.

A la temporada 2006-2007, el Manchester United el va cedir al Reial Saragossa perquè guanyés experiència a la Primera Divisió espanyola. Durant la seva etapa a Saragossa, Piqué va jugar regularment i es va consolidar com a defensa fiable. A més, va demostrar la seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions, fins i tot jugant com a migcentre defensiu en algunes ocasions.

El 2008, Piqué va tornar al FC Barcelona després de ser fitxat per l'entrenador Pep Guardiola. A partir d'aquí, es va convertir en una peça clau de l'equip, formant una de les millors parelles defensives de la història amb Carles Puyol.

Amb el Barça, Piqué va viure una època daurada, guanyant múltiples títols. 8 Lligues d'Espanya, 3 Champions League, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs, 3 Supercopes d'Europa, 6 Supercopes d'Espanya. Amb la Selecció Espanyola, va aconseguir un Mundial i una Eurocopa.