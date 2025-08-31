Va jugar a l’Atlético de Madrid i ara el Màlaga vol el seu fill: OK de Pellicer

El Màlaga CF viu hores decisives per definir la seva plantilla. L'inici de curs a LaLiga Hypermotion ha estat il·lusionant, amb un empat davant l'Eibar i una victòria ajustada contra la Real Sociedad B. Tanmateix, les lesions de peces clau com Álex Pastor i Luismi Sánchez han obligat el club a replantejar la seva planificació al mercat.
L'urgència al mig del camp després de les lesions
La baixa de Luismi Sánchez, que va abandonar La Rosaleda en ambulància fa tot just dues setmanes, ha deixat un buit difícil de tapar. Pellicer necessita un migcampista de garanties que asseguri equilibri defensiu i capacitat de sortida de pilota. Loren Juarros, director esportiu, ha intensificat les negociacions en les últimes hores, conscient que el marge és mínim.
Radio Marca Málaga ha confirmat que, d'entre els noms oferts, destaca el de Gustavo Assunção. El brasiler no només té experiència en lligues europees exigents, sinó que a més compta amb un passat lligat a l'Atlético de Madrid, on es va formar en categories inferiors. El seu cognom també li dona un vincle especial amb el futbol espanyol: és fill de Paulo Assunção, migcampista icònic de l'Atlético durant cinc temporades.
El perfil de Gustavo Assunção, un pivot posicional amb experiència
El migcampista brasiler ha disputat més de 150 partits a la primera divisió portuguesa, la majoria amb el Famalicão, equip en què es va consolidar com a titular indiscutible durant diverses temporades. La darrera temporada va defensar la samarreta de l'AVS Futebol, també a Portugal, mostrant regularitat i lideratge a la medul·lar.
El seu estil és el d'un pivot posicional clàssic. Destaca per la col·locació, la capacitat d'interceptar pilotes i una primera passada precisa que facilita la transició ofensiva. A això hi suma un xut de pilota que recorda al seu pare, amb bona execució en faltes laterals i córners. A més a més, va tenir un breu pas pel Galatasaray turc, on la competència va reduir el seu protagonisme, però li va permetre acumular experiència en un context més exigent.
Un cognom que connecta amb l'afició espanyola
El nom Assunção té un pes especial en la memòria de l'afició rojiblanca. Paulo va ser clau a la medul·lar de l'Atlético entre 2008 i 2012, conquerint títols europeus i destacant per la seva entrega. El seu fill busca ara consolidar-se en un projecte que li permeti estabilitat i projecció. Per al Màlaga, la seva arribada seria també un cop simbòlic: un jugador amb arrels lligades a un dels clubs més importants d'Espanya.
Darrers moviments abans del tancament de mercat
Amb tot just tres dies abans del tancament de la finestra estival, el Màlaga treballa a contrarellotge. L'arribada de Josué Dorrio ja ha reforçat la banda dreta, però falta cobrir dos buits fonamentals: un central i un pivot. Gustavo Assunção encaixa en el perfil que demana Pellicer i compta amb l'aprovació del cos tècnic, tot i que l'operació depèn d'ajustar les condicions econòmiques i d'alliberar fitxes.
La decisió final es prendrà en breu. I la possibilitat de veure el fill de Paulo Assunção vestint la samarreta malaguista guanya força a mesura que s'acosta el tancament de mercat.