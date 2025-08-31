Jugó en el Atlético de Madrid y ahora el Málaga quiere a su hijo: OK de Pellicer

El Málaga CF vive horas decisivas para definir su plantilla. El inicio de curso en LaLiga Hypermotion ha sido ilusionante, con un empate frente al Eibar y una victoria ajustada ante la Real Sociedad B. Sin embargo, las lesiones de piezas clave como Álex Pastor y Luismi Sánchez han obligado al club a replantear su planificación en el mercado.

La urgencia en el mediocentro tras las lesiones

La baja de Luismi Sánchez, que abandonó La Rosaleda en ambulancia hace apenas dos semanas, ha dejado un hueco difícil de tapar. Pellicer necesita un mediocentro de garantías que asegure equilibrio defensivo y capacidad de salida de balón. Loren Juarros, director deportivo, ha intensificado las negociaciones en las últimas horas, consciente de que el margen es mínimo.

Radio Marca Málaga ha confirmado que, entre los nombres ofrecidos, destaca el de Gustavo Assunçao. El brasileño, de 25 años, no solo tiene experiencia en ligas europeas exigentes, sino que además cuenta con un pasado ligado al Atlético de Madrid, donde se formó en categorías inferiores. Su apellido también le da un vínculo especial con el fútbol español: es hijo de Paulo Assunçao, mediocentro icónico del Atlético durante cinco temporadas.

| Marca

El perfil de Gustavo Assunçao, un pivote posicional con experiencia

El mediocentro brasileño ha disputado más de 150 encuentros en la primera división portuguesa, la mayoría con el Famalicão, equipo en el que se consolidó como titular indiscutible durante varias campañas. La última temporada defendió la camiseta del AVS Futebol, también en Portugal, mostrando regularidad y liderazgo en la medular.

Su estilo es el de un pivote posicional clásico. Destaca por la colocación, la capacidad de interceptar balones y un primer pase preciso que facilita la transición ofensiva. A ello suma un golpeo de balón que recuerda a su padre, con buena ejecución en faltas laterales y córners. Además, tuvo un breve paso por el Galatasaray turco, donde la competencia redujo su protagonismo, pero le permitió acumular experiencia en un contexto más exigente.

Un apellido que conecta con la afición española

El nombre Assunçao tiene un peso especial en la memoria de la afición rojiblanca. Paulo fue clave en la medular del Atlético entre 2008 y 2012, conquistando títulos europeos y destacando por su entrega. Su hijo busca ahora consolidarse en un proyecto que le permita estabilidad y proyección. Para el Málaga, su llegada sería también un golpe simbólico: un jugador con raíces ligadas a uno de los clubes más importantes de España.

Últimos movimientos antes del cierre de mercado

Con apenas tres días antes del cierre de la ventana estival, el Málaga trabaja contrarreloj. La llegada de Josué Dorrio ya ha reforzado la banda derecha, pero falta cubrir dos huecos fundamentales: un central y un pivote. Gustavo Assunçao encaja en el perfil que pide Pellicer y cuenta con la aprobación del cuerpo técnico, aunque la operación depende de ajustar las condiciones económicas y de liberar fichas.

La decisión final se tomará en breve. Y la posibilidad de ver al hijo de Paulo Assunçao vistiendo la camiseta malaguista gana enteros a medida que se acerca el cierre del mercado.