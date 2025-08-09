Un jugador veterà espanyol es nega a retirar-se: El Real Zaragoza estudia el seu fitxatge

El Real Zaragoza afronta la recta final del mercat amb la mirada posada a enfortir la seva línia defensiva. A falta de poc més d'una setmana per a l'inici de LaLiga Hypermotion, Txema Indias, director esportiu del club, treballa per tancar incorporacions que augmentin la competitivitat de la plantilla.
En aquests últims dies, han sonat diversos noms sobre la taula. El perfil buscat és clar: un jugador contrastat a la categoria, lliure de contracte i que pugui incorporar-se de seguida sense necessitat de negociació amb un altre club. Això permetria al Zaragoza estalviar en traspassos i destinar el pressupost a cobrir la fitxa d'un futbolista que, a més de qualitats tècniques, aporti jerarquia i personalitat dins del vestidor.
Un defensor bregat a la categoria
L'opció que més força està agafant és la d'un defensa veterà, amb una llarga trajectòria en el futbol professional espanyol i que en les últimes temporades ha estat peça clau en el seu anterior equip. La seva experiència, unida a la seva capacitat per llegir el joc i ordenar la defensa, el converteixen en un candidat ideal per encaixar en el sistema de joc de Gabi.
El club aragonès sap que aquesta incorporació no només tindria impacte en l'àmbit esportiu, sinó també en l'ànim. Un jugador amb galons, acostumat a competir per objectius importants, pot servir de guia per a un vestidor que aspira a lluitar a la zona alta de la taula i deixar enrere els dubtes de temporades anteriors.
Oportunitat de mercat
El fet que el futbolista es trobi actualment sense equip després d'acabar el seu contracte a final de la passada temporada obre la porta a un fitxatge més àgil. La manca de necessitat de negociar un traspàs accelera els terminis, tot i que això no farà que el Zaragoza es precipiti.
La direcció esportiva vol assegurar-se que el jugador arriba en bona forma física i amb la motivació necessària per afrontar un nou repte. En la seva anterior etapa, aquest defensor no només va destacar per les seves actuacions al camp, sinó també per la seva implicació amb l'afició i el seu rol de líder.
Records d'una etapa exitosa
En el seu últim club, va deixar una empremta inesborrable. Va ser titular indiscutible durant diverses temporades i va contribuir decisivament al fet que l'equip tornés a categories superiors, demostrant un compromís impecable. El seu comiat va ser emotiu, envoltat de companys i seguidors que van reconèixer el seu caràcter i professionalitat.
Lluny de pensar en la retirada, el central ha manifestat el seu desig de continuar competint al màxim nivell. Als seus 36 anys, considera que encara té molt a aportar i veu en el Zaragoza una oportunitat per allargar la seva carrera en un entorn exigent i amb una afició entregada.
Un reforç amb valor afegit
Si finalment es concreta la seva arribada, el Zaragoza sumaria un perfil que escasseja al mercat: un defensa central amb veterania, lideratge i coneixement de la categoria. En un campionat tan llarg i competitiu com LaLiga Hypermotion, comptar amb aquest tipus de futbolistes pot marcar la diferència en moments clau de la temporada.
L'operació està en fase de valoració, però l'interès és real i ferm. Tot apunta que, si s'alineen les condicions, el club blanquillo podria anunciar el seu fitxatge en els pròxims dies. Aquest jugador amb experiència, compromís i jerarquia que Txema Indias ha situat a la seva llista de prioritats és Pablo Martínez.