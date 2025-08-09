Un jugador veterano español se niega a retirarse: El Real Zaragoza estudia su fichaje

El Real Zaragoza encara la recta final del mercado con la mirada puesta en fortalecer su línea defensiva. A falta de poco más de una semana para el inicio de LaLiga Hypermotion, Txema Indias, director deportivo del club, trabaja contrarreloj para cerrar incorporaciones que aumenten la competitividad de la plantilla.

En estos últimos días, han sonado varios nombres sobre la mesa. El perfil buscado es claro: un jugador contrastado en la categoría, libre de contrato y que pueda incorporarse de inmediato sin necesidad de negociación con otro club. Esto permitiría al Zaragoza ahorrar en traspasos y destinar el presupuesto a cubrir la ficha de un futbolista que, además de cualidades técnicas, aporte jerarquía y personalidad dentro del vestuario.

Un defensor curtido en la categoría

La opción que más fuerza está cobrando es la de un zaguero veterano, con larga trayectoria en el fútbol profesional español y que en las últimas temporadas ha sido pieza clave en su anterior equipo. Su experiencia, unida a su capacidad para leer el juego y ordenar la defensa, lo convierten en un candidato ideal para encajar en el sistema de juego de Gabi.

| Canva

El club maño sabe que esta incorporación no solo tendría impacto en el plano deportivo, sino también en el anímico. Un jugador con galones, acostumbrado a competir por objetivos importantes, puede servir como guía para un vestuario que aspira a luchar en la zona alta de la tabla y dejar atrás las dudas de campañas anteriores.

Oportunidad de mercado

El hecho de que el futbolista se encuentre actualmente sin equipo tras finalizar su contrato a final de la pasada temporada, abre la puerta a un fichaje más ágil. La falta de necesidad de negociar un traspaso acelera los plazos, aunque no por ello el Zaragoza se precipitará.

| XCatalunya, Real Zaragoza

La dirección deportiva quiere asegurarse de que el jugador llega en buena forma física y con la motivación necesaria para afrontar un nuevo reto. En su anterior etapa, este defensor no solo destacó por sus actuaciones en el campo, sino también por su implicación con la afición y su rol de líder.

Recuerdos de una etapa exitosa

En su último club, dejó una huella imborrable. Fue titular indiscutible durante varias campañas y contribuyó decisivamente a que el equipo regresara a categorías superiores, demostrando un compromiso intachable. Su despedida fue emotiva, arropada por compañeros y seguidores que reconocieron su carácter y profesionalidad.

Lejos de pensar en la retirada, el central ha manifestado su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. A sus 36 años, considera que todavía tiene mucho que aportar y ve en el Zaragoza una oportunidad para prolongar su carrera en un entorno exigente y con una hinchada entregada.

Un refuerzo con valor añadido

Si finalmente se concreta su llegada, el Zaragoza sumaría un perfil que escasea en el mercado: un defensa central con veteranía, liderazgo y conocimiento de la categoría. En un campeonato tan largo y competitivo como LaLiga Hypermotion, contar con este tipo de futbolistas puede marcar la diferencia en momentos clave de la temporada.

La operación está en fase de valoración, pero el interés es real y firme. Todo apunta a que, si se alinean las condiciones, el club blanquillo podría anunciar su fichaje en los próximos días. Ese jugador con experiencia, compromiso y jerarquía que Txema Indias ha situado en su lista de prioridades es Pablo Martínez.