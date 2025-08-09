El Cholo vol pescar a la Serie A: relacionen un altre jugador italià amb l’Atlético

L'Atlético de Madrid segueix actiu en aquest mercat d'estiu amb un objectiu clar: potenciar la seva plantilla amb incorporacions que aportin frescor, joventut i gol. Després de diverses setmanes de moviments, el club matalasser no dona per tancada la seva plantilla i vol afegir un davanter que augmenti la competència interna i ofereixi més variants ofensives a Diego Pablo Simeone.
Al Metropolitano tenen clar que la marxa d'Ángel Correa ha deixat un buit a la línia d'atac. Actualment, la davantera matalassera compta amb Julián Álvarez, Alexander Sørloth i Antoine Griezmann, però la idea és sumar un quart atacant que permeti rotacions i alternatives.
Un perfil que encaixa en el projecte matalasser
El jugador que s'ha situat al punt de mira compleix diverses de les característiques que busca l'Atlético: joventut, projecció i capacitat golejadora contrastada. Té 24 anys, juga com a davanter centre i ve de signar la millor temporada de la seva carrera, amb xifres que no han passat desapercebudes pels matalassers.
El conjunt on milita actualment competeix a la Serie A italiana, i allà ha aconseguit consolidar-se com a peça clau. En l'últim curs, va sumar 11 gols i 3 assistències entre lliga i copa, demostrant no només el seu olfacte dins l'àrea, sinó també la seva capacitat per associar-se amb els seus companys.
Competència des de la Premier League
Tanmateix, l'operació no serà senzilla. El club italià propietari dels seus drets ha fixat un preu inicial proper als 30 milions d'euros, una xifra elevada pels estàndards de la direcció esportiva matalassera, que intentarà rebaixar-la en les negociacions.
A aquesta dificultat s'hi suma la competència de diversos clubs anglesos, entre ells el West Ham United, que també ha mostrat interès per fer-se amb els seus serveis. La Premier League podria oferir-li un contracte atractiu i un salari superior, però el jugador veu amb bons ulls l'opció d'arribar a LaLiga.
Setena incorporació de l'estiu
Si finalment es concreta l'operació, el fitxatge s'afegiria a una llista d'incorporacions que ja han generat molta expectació entre l'afició matalassera. Durant aquest mercat, l'Atlético ha tancat les arribades de jugadors com Baena, Almada, Ruggeri, Pubill, Cardoso i Hancko, tots ells amb participació en aquesta pretemporada.
A més, el club prepara pel 21 d'agost la “Nit de benvinguda 2025” al Riyadh Air Metropolitano, un esdeveniment on es presentarà oficialment tota la plantilla davant dels aficionats. Si el nou davanter arriba a temps, podria ser una de les grans sorpreses d'aquella vetllada.
Un moviment estratègic
A l'Atlético entenen que reforçar l'atac amb un perfil jove i amb fam és fonamental per continuar competint a l'elit. L'aposta no només se centraria en el rendiment immediat, sinó també en la possibilitat de revaloritzar el jugador a mitjà termini, seguint l'estratègia que el club ha aplicat en altres fitxatges anteriors.
El futbolista, per la seva banda, valora la possibilitat de treballar a les ordres de Simeone, un entrenador que ha demostrat saber potenciar els seus davanters i que confia en els jugadors amb mentalitat de lluita. La connexió entre ambdues parts sembla evident, però tot dependrà que les xifres finals encaixin per tancar l'acord.
Aquest davanter que podria convertir-se en la setena incorporació matalassera i que ha despertat l'interès de mitja Europa és Roberto Piccoli.