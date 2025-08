Gabi es frega les mans: Un futbolista del Girona FC per al Real Zaragoza

L'estiu de 2025 està sent un període de revolució silenciosa al Real Zaragoza. Sota la direcció esportiva de Txema Indias i la visió de Gabi Fernández a la banqueta, el club aragonès es troba immers en una reconstrucció que vol tornar la il·lusió a La Romareda. Enmig de la pretemporada i amb l'equip afinant detalls després de l'empat en l'últim amistós, la planificació continua sumant noms amb experiència i fam de protagonisme.

El club, conscient que la Segona Divisió exigeix solidesa i regularitat, ha enfocat els seus esforços en un mercat de fitxatges on els jugadors lliures s'han convertit en el millor recurs per renovar la plantilla sense hipotecar el futur.

Mentre l'afició espera l'arribada d'un nom amb passat a Primera, el club blanquillo ja ha tancat un bon grapat d'incorporacions. La política de fitxatges de l'estiu ha estat clara: perfils experimentats i polivalents per a totes les línies. L'estratègia respon tant a la necessitat d'ajustar el límit salarial com a la recerca de futbolistes que arribin amb fam i sense acomodar-se. L'experiència dels acabats d'arribar marca el camí per al proper repte, el debut de lliga de mitjans d'agost.

El Zaragoza reforça defensa i bandes amb cares noves de l'Oviedo, l'Almeria i el Mirandés

El full de ruta establerta per Indias ha donat com a resultat l'arribada de cinc jugadors que ja vesteixen de blanquillo. Des del Real Oviedo, club amb el qual el Zaragoza ha teixit una relació fluida, han aterrat Sebas Moyano, extrem esquerrà de 28 anys, i Paulino de la Fuente, que aporta profunditat i desequilibri per la dreta després d'una etapa destacada a LaLiga. Al seu costat, Carlos Pomares completa la nòmina d'exoviedistes, reforçant el lateral esquerre amb la seva experiència i fiabilitat.

La defensa central, un dels punts febles de la passada campanya, també ha experimentat una profunda renovació. Tachi, procedent del CD Mirandés, i Aleksandar Radovanovic, que arriba després de rescindir contracte amb l'Almeria, s'incorporen com a solucions de garanties per dotar l'equip de més solidesa i serenitat en els moments clau. Tots dos han arribat lliures, una fórmula que s'ha convertit en la tònica dominant del mercat zaragocista.

El denominador comú en tots aquests moviments és l'aposta per futbolistes bregats, amb passat a Primera i Segona Divisió, que coneixen de sobres les exigències de la categoria. La direcció esportiva blanquilla ha evitat riscos innecessaris i ha optat per reforçar el bloc amb jugadors que poden rendir des del primer dia, conscients de la pressió per tornar a lluitar per les posicions altes de la taula.

Valery Fernández, l'aposta de Gabi per revolucionar la banda

Però el Real Zaragoza no atura aquí la seva feina de despatxos. En les últimes hores, totes les mirades apunten a la imminent arribada de Valery Fernández, extrem de 25 anys que va rescindir contracte amb el Girona FC i podria convertir-se en el sisè fitxatge de l'era Indias. Així ho assegura el periodista Ángel García. L'operació, encarrilada després d'una negociació ràpida i el vistiplau de Gabi Fernández, aportaria polivalència i desequilibri a una plantilla que necessitava un perfil ofensiu capaç de jugar tant per la dreta com per l'esquerra.

Valery, que la temporada passada va estar cedit al Mallorca, busca rellançar la seva carrera després d'un curs irregular llastrat per lesions. Amb experiència a Primera i Segona, s'ha distingit per la seva capacitat d'adaptar-se a diferents posicions a la banda i el seu perfil de jugador d'anada i tornada. Tot i comptar amb ofertes de l'estranger, el projecte de Gabi i el repte de lluitar per l'ascens han pesat més en la seva decisió. El tècnic zaragocista, que ha estat clau en la negociació, valora especialment la polivalència i el recorregut del jugador format al Girona.