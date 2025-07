Es repeteix la història al València: Un jugador important podria marxar al Vila-real

El Valencia CF va tancar la temporada 2024/2025 amb la defensa central completament coberta. Tanmateix, tot just mes i mig després, la situació ha fet un gir preocupant. Yarek ha estat traspassat al PSV, Iker Córdoba ha sortit cedit al CD Mirandès, i tot apunta que hi ha un altre central amb mig peu fora del club. El que abans era una posició amb marge per a rotacions, ara obliga el club a moure's amb urgència al mercat.

L'emergència a l'eix de la defensa ha anat creixent amb el pas de les setmanes. La cessió d'Iker Córdoba al Mirandès era una operació prevista en qualsevol escenari, ja que el club confia plenament en la seva progressió. D'altra banda, hi ha un defensa que ha rebutjat l'opció de renovació amb el club valencià.

Qui és el jugador que podria sortir?

Amb només 20 anys, Mosquera s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa del València. Ha disputat 37 dels 38 partits de la lliga i ha afegit quatre aparicions més a la Copa del Rei, sumant un total de 41 partits a la campanya 2024–25. El seu rendiment és impecable: regular, contundent i amb un perfil tècnic notable per la seva edat.

El central ha marcat un gol, fa 1,88 m i ja suma 82 partits amb el primer equip. A més, ha entrenat amb la selecció espanyola sub-21 i pot presumir d'una medalla d'or als Jocs Olímpics de 2024.

Oferta del València i rebuig del jugador

El club xé ha presentat una oferta de renovació fins al 2028, amb un salari proper als 3 milions d'euros anuals. Tanmateix, Mosquera ha decidit no acceptar la proposta, alineant-se amb el fort desig de fer el salt a la Champions i a una lliga com la Premier.

Les negociacions han estat criticades; la Cadena SER insisteix que trigar gairebé un mes a presentar l'oferta formal ha danyat la imatge del club.

Arsenal a l'aguait i xifres damunt la taula

Segons mitjans com ESPN, l'Arsenal ja ha acordat els termes salarials amb el defensor. L'oferta inicial rondava els 14 milions d'euros, però el València la va rebutjar. Ara els anglesos es preparen per a una proposta d'entre 20–25 milions d'euros, més uns variables de fins a 5 milions.

Clubs italians també estan atents. Inter i Milan havien mostrat interès, però Mosquera té al cap un futur a Londres.

El Vila-real també entra a la pugna

Ràdio Marca i Estadio Deportivo assenyalen que el Vila-real veu Mosquera com una prioritat per reforçar la seva defensa. Volen evitar subhastes i llançar una oferta formal tan aviat com sigui possible.

Tanmateix, des de la Premier miren amb més força. A més, s'hi sumen Atlètic i Aston Villa a la llista de candidats.

Impacte al València i decisions estratègiques

El fitxatge o la sortida de Mosquera tindrà conseqüències directes en la planificació de la plantilla. El nou CEO, Ron Gourlay, ja considera urgent definir diverses renovacions clau com la de Diego López.

Si Mosquera marxa, quedaria un buit important al camp que s'hauria de cobrir aquest mateix estiu. El club ha de reaccionar amb agilitat, abans d'entrar en una subhasta innecessària.

Mirada al futur

Cristhian Mosquera és ara mateix una peça cobejada. Ha deixat clara la seva ambició: vol competir a l'elit i apunta a la Premier. El desenllaç és proper. En les pròximes setmanes, el club haurà de decidir si assegura un bon traspàs aquest estiu o arrisca a perdre el jugador el pròxim.