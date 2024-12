El jugador que va fitxar Ernesto Valverde i que podria estar a prop d'acabar la seva carrera

El FC Barcelona, igual que tots els equips, s'ha fet amb els serveis de jugadors que no han acabat triomfant a l'equip. Han estat errors de gestió, que després s'han solucionat més aviat o més tard amb sortides a diferents equips. En forma de cessió o en forma de venda. Avui us volem parlar d'un cas concret.

Arnaiz es va donar a conèixer la temporada 2017/18. El Barça l'havia fitxat aquell estiu procedent del Real Valladolid per 4 milions d'euros. En un principi, el jugador arribava per tenir minuts amb el filial, però també en va disputar alguns amb el primer equip. El seu debut amb el primer equip es va produir el 24 d'octubre, en un partit corresponent a l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei contra el Múrcia.

El debut va ser immillorable, ja que va aconseguir veure porteria. En un contraatac, Denis Suárez li va obrir una pilota a la banda, aquest va fer una diagonal cap a dins i va marcar amb un xut potent i ajustat des del balcó de l'àrea. El segon partit d'Arnaiz amb el Barça va tornar a ser contra el Múrcia. En aquella ocasió, el de Talavera de la Reina va entrar quan faltava mitja hora pel final del partit i va anotar un altre gol. En aquesta ocasió també va rebre una assistència de Denis Suárez. Arnaiz no va voler baixar la seva mitjana golejadora i en el seu tercer partit va tornar a marcar. Arnaiz va avançar el Barça a Balaídos en l'anada dels vuitens de la Copa.



Després d'això, Arnaiz va disputar dos partits més amb el primer equip abans de tenir una lumbàlgia que el va deixar fora de febrer fins al final de la temporada. Com que al primer equip no tenia lloc i el filial se li quedava gran, el Barça va decidir vendre'l. El Leganés va pagar 5 milions i se'l va endur. Durant el seu primer any a Madrid, Arnaiz no va poder establir-se en l'onze titular i el gener del 2020 va marxar cedit a Osasuna.

Després d'aquesta breu etapa per Pamplona, l'exjugador del Barça va tornar a Butarque i es va establir com a titular durant les següents 3 temporades. El juliol del 2023 va tornar a Osasuna un cop se li va acabar el contracte. Durant aquest any i mig, Arnaiz no ha aconseguit establir-se en l'onze titular. Ha disputat 36 partits, però només en 12 ha estat titular.

El jugador ja té 29 anys i sembla que no aconseguirà arribar al potencial que s'esperava. De fet, els aficionats d'Osasuna consideren que no és un jugador per estar en un equip com el seu i consideren que ha de ser una de les vendes que s'ha de produir aquest gener. Aquest any acaba contracte.

Aquesta temporada només acumula 6 partits i en l'únic que ha estat titular va ser el de la Copa del Rei contra el Chiclana, un equip de la divisió d'honor sènior andalusa. Si excloem aquest duel coper, Arnaiz només ha jugat 35 minuts en lliga. Dels jugadors que han tingut minuts aquesta temporada a Osasuna, Arnaiz és el quart per la cua.