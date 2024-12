El Real Oviedo veu perillar la continuïtat d'una de les estrelles de Javi Calleja

El gran nivell mostrat pel Real Oviedo en aquests primers mesos de competició ha situat alguns dels integrants de l'equip en el radar de molts clubs. La feina del tècnic Javi Calleja, unida al rendiment destacat de diversos jugadors, ha fet que equips de major pressupost estiguin considerant moviments en el pròxim mercat. Aquesta situació, encara que demostra la qualitat de la plantilla, també genera incertesa de cara al futur del club.

Un dels noms que més interès ha despertat és el del migcampista argentí Santiago Colombatto. Segons informen fonts internacionals, Tigres UANL, un dels equips més poderosos de la Lliga MX, estaria avaluant seriosament el seu fitxatge. Colombatto, de 27 anys, ja compta amb experiència en el futbol mexicà després del seu pas pel Club León durant la temporada 2020-2021, on va disputar 50 partits i va marcar sis gols.

L'interès del club mexicà té una lògica clara. Tigres busca un relleu natural per a Rafael Carioca, el contracte del qual expira al juny de 2025, i Colombatto encaixa perfectament en el perfil que necessiten. La seva capacitat per jugar com a contenció fixa o migcampista mixt, sumada a la seva qualitat tècnica i arribada a l'àrea, el converteixen en una opció ideal per reforçar el mig del camp regiomontà.

La connexió entre el Real Oviedo i el Grup Pachuca, propietari tant del club espanyol com del León, facilita encara més les converses. Aquesta relació empresarial podria ser clau en les negociacions, permetent a Tigres tenir accés prioritari al jugador en negociar amb empresaris compatriotes. Mauricio Culebro, president de Tigres, estaria liderant els sondejos inicials per avaluar la viabilitat de l'operació.

Un jugador complet... sense període d'adaptació

Al Real Oviedo, Colombatto ha estat una de les peces fonamentals de l'esquema de Javi Calleja. Des de la seva arribada, el migcampista ha disputat 47 encontres, anotant quatre gols i convertint-se en un dels pilars de l'equip. La seva sortida, en cas de concretar-se, representaria una baixa significativa per a un equip que aspira a consolidar-se en la part alta de la classificació.

Tigres, per la seva banda, valora especialment l'experiència prèvia de Colombatto a la Lliga MX, un factor que redueix el temps d'adaptació en cas de concretar-se la seva arribada. A més, la seva capacitat de recuperació i bon cop de mitja distància el converteixen en un reforç atractiu tant per al present com per a la planificació futura del club mexicà. Amb la probable sortida d'alguns dels seus pilars històrics el 2025, Tigres busca rejovenir la seva plantilla sense perdre competitivitat.

Tot i que les converses encara es troben en una etapa preliminar, la possible marxa de Colombatto genera inquietud entre els aficionats del Real Oviedo. La decisió final dependrà de les negociacions entre les parts i de l'interès del jugador a tornar al futbol mexicà. En qualsevol cas, l'interès de Tigres reflecteix el nivell que està mostrant Colombatto i el prestigi que el Real Oviedo està guanyant amb el seu rendiment en aquesta temporada.