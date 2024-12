El jugador que fichó Ernesto Valverde y que podría estar cerca de acabar su carrera

El FC Barcelona, igual que todos los equipos, se ha hecho con los servicios de jugadores que no han acabado triunfando en el equipo. Han sido errores de gestión, que luego se han solucionado más pronto o más tarde con salidas a diferentes equipos. En forma de cesión o en forma de venta. Hoy os queremos hablar de un caso concreto.

Arnaiz se dio a conocer la temporada 2017/18. El Barça lo había fichado aquel verano procedente del Real Valladolid por 4 millones de euros. En un principio, el jugador llegaba para tener minutos con el filial, pero también disputó algunos con el primer equipo. Su debut con el primer equipo se produjo el 24 de octubre, en un partido correspondiente a la ida de los decimosextos de final de la Copa del Rey contra el Murcia.

El debut fue inmejorable, dado que consiguió ver portería. En un contraataque, Denis Suárez le abrió una pelota a la banda, este echó una diagonal para adentro y marcó con un chut potente y ajustado desde el balcón del área. El segundo partido de Arnaiz con el Barça volvió a ser contra el Murcia. En aquella ocasión, el de Talavera de la Reina entró cuando faltaba media hora por el final del partido y anotó otro gol. En esta ocasión también recibió una asistencia de Denis Suárez. Arnaiz no quiso bajar su media goleadora y en su tercer partido volvió a marcar. Arnaiz avanzó el Barça a Balaídos en la ida de los octavos de la Copa.



Después de esto, Arnaiz disputó dos partidos más con el primer equipo antes de tener una lumbalgia que lo dejó fuera de febrero hasta el final de la temporada. Como que al primer equipo no tenía lugar y el filial se le quedaba grande, el Barça decidió venderlo. El Leganés pagó 5 millones y se lo llevó. Durante su primer año a Madrid, Arnaiz no pudo establecerse en el once titular y el enero del 2020 marchó cedido en Osasuna.

Después de esta breve etapa por Pamplona, el exjugador del Barça devolvió a Butarque y se estableció como titular durante las siguientes 3 temporadas. El julio del 2023 volvió a Osasuna una vez se le acabó el contrato. Durante este año y medio, Arnaiz no ha conseguido establecerse en el once titular. Ha disputado 36 partidos, pero solo en 12 ha estado titular.

El jugador ya tiene 29 años y parece que no conseguirá llegar al potencial que se esperaba. De hecho, los forofos de Osasuna consideran que no es un jugador para estar en un equipo como el suyo y consideran que tiene que ser una de las ventas que se tiene que producir este enero. Este año acaba contrato.

Esta temporada solo acumula 6 partidos y en el único que ha estado titular fue el de la Copa del Rey contra el Chiclana, un equipo de la división de honor sénior andaluza. Si excluimos este duelo copero, Arnaiz solo ha jugado 35 minutos en liga. De los jugadores que han tenido minutos esta temporada en Osasuna, Arnaiz es el cuarto por la cola.