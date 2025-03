El jugador de la UD Las Palmas que ha quedat relegat amb Diego Martínez

Durant mesos va ser un dels jugadors més fiables de l'equip, un motor al mig del camp que sostenia les transicions i marcava el ritme del joc. No obstant això, la seva presència ha desaparegut de forma gairebé total des del relleu a la banqueta. El migcampista francès Enzo Loiodice viu un moment complicat des de l'arribada de Diego Martínez al capdavant de la UD Las Palmas.

El que en temporades anteriors era habitual —veure Enzo Loiodice en l'onze titular de Las Palmas— s'ha convertit en una raresa. Des que Diego Martínez va prendre el comandament de l'equip, el migcampista ha perdut protagonisme de forma alarmant. En els últims 18 partits de lliga, Loiodice amb prou feines ha tingut minuts en nou duels. En diversos d'ells va entrar amb el partit ja decidit o amb poc marge per influir.

De fet, hi ha xifres que parlen per si soles: va ser suplent en els primers partits després del canvi d'entrenador i directament no convocat davant Atlètic de Madrid i Rayo Vallecano. En altres ocasions ha quedat a la banqueta sense trepitjar la gespa o ha disputat trams molt breus, com en la jornada 17 davant l'Espanyol (12 minuts) o enfront del Getafe (10 minuts).

El context: urgències i competència

La situació de Las Palmas tampoc ajuda. El conjunt grancanari es troba en el penúltim lloc de LaLiga EA Sports amb només 25 punts, a només dos de la salvació. La tensió és màxima i Diego Martínez aposta pels seus jugadors de màxima confiança, cosa que ha deixat fora de combat peces que abans eren clau.

Enzo Loiodice ha pagat car el gran rendiment de Dario Essugo, una de les revelacions d'aquesta segona volta. El jove migcampista portuguès cedit pel Chelsea ha pres el timó del centre del camp, malgrat algunes expulsions que han costat car a l'equip. A això s'hi suma l'arribada de Stefan Bajcetic, un jugador polivalent procedent del Liverpool que ha jugat fins i tot com a central. La seva versatilitat i projecció han convençut el tècnic gallec.

El que més crida l'atenció és el contrast amb temporades anteriors. Loiodice va arribar a Las Palmas el 2020 procedent del Dijon i després d'un breu pas pel Wolverhampton sub 23. Des de la seva arribada va anar guanyant protagonisme fins a convertir-se en peça essencial de l'ascens a Primera Divisió. A la campanya 2022/2023 va ser titular en 37 partits, demostrant compromís i qualitat.

Ara, però, sembla haver caigut en desgràcia. La confiança del cos tècnic s'ha esvaït i la seva participació s'ha vist reduïda a minuts testimonials. Fins i tot quan l'equip ha travessat moments complicats o ha patit baixes, Diego Martínez ha optat per altres alternatives abans que recórrer al francès.