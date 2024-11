El jugador amb cognom molt conegut a la Reial Societat que triomfa al Cadis

per Iker Silvosa

No són temps gens senzills a terres gaditanes. El Cadis va baixar el curs passat de la Primera Divisió i a l'estiu es va marcar l'objectiu de retornar com més aviat millor a l'elit del futbol espanyol. Tot i que algun dels seus jugadors més importants va abandonar l'entitat, al mercat transaccional estival es van realitzar grans fitxatges que van acabar confeccionant una plantilla de moltíssim talent.

L'ascens directe era la prioritat màxima i per això es va contractar també un entrenador acostumat a aconseguir aquest tipus de fites. Tot i això, el que semblava ser una empanada inicial s'ha convertit ara en la nova realitat per al Cadis. I és que el conjunt de la Tacita de Plata habita a llocs de la part baixa de la classificació, més centrat a evitar el descens que en una altra cosa.

Part de la culpa d'això ho té el fet que les noves arribades no hagin quallat tan bé com s'esperava. Un dels pocs que se salva és Bojan Kovacevic, que ha jugat tots els minuts a les últimes quatre cites del Cadis. I això que no va debutar amb l'equip fins a la novena jornada de la Lliga Hypermotion.

Als 20 anys, ja s'ha consagrat com un central amb moltíssima projecció cridat a fer grans coses al sud d'Espanya. De fet, encara que el serbi va arribar cedit procedent del Partizan de Belgrad, amb qui fins i tot va disputar competició europea, el Cadis es guarda una opció de compra. I, si tot segueix així, el més segur és que la paguin al juny.

Un cognom molt conegut a Espanya

Fa uns anys ja vam tenir al futbol espanyol un gran talent de cognom Kovacevic; en aquest cas, de nom Darko. De procedència també sèrbia, és actualment el jugador estranger amb més partits en la història de la Reial Societat i el cinquè màxim golejador, empatat amb Paco Bienzobas (107).

Darko Kovacevic va ser una de les figures més destacades a la història recent de la Reial Societat. La seva habilitat com a davanter va deixar una marca inesborrable al club. Kovacevic va jugar en dues etapes diferents amb l'equip i va demostrar un gran compromís. El seu primer període a la Reial Societat va ser entre 1996 i 1999, deixant una excel·lent impressió.

Tot i això, va ser el seu retorn el 2001 el que va consolidar la seva llegenda a Sant Sebastià. Durant la seva segona etapa, va formar una dupla letal amb Nihat Kahveci. Junts van portar l'equip a assolir el subcampionat de lliga la temporada 2002-2003. Kovacevic no només destacava pels seus gols, sinó també pel seu lideratge al camp.