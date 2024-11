Jude Bellingham qüestionat: Les claus de la baixada de rendiment

per Vicenç Clos Balcells

Un dels millors fitxatges del curs passat va ser Jude Bellingham. De fet, va acabar com el tercer classificat a la pilota d'or. El jove migcampista anglès va arribar procedent del Borussia Dortmund per poc més de cent milions d'euros. Bellingham va disputar 42 partits, 41 dels quals com a titular. En aquesta quantitat de partits, va anotar 23 gols i va repartir 13 assistències. La majoria d'aquestes participacions en gol van ser durant el primer tram de la temporada.

El britànic va anotar 17 gols i va repartir 6 assistències en els 21 partits que es van disputar el 2023. Xifres molt diferents de les que va aconseguir des d'aleshores fins al final de la temporada, on només va anotar 6 gols i va repartir 7 assistències en 25 partits. Tot i això, el futbolista va ser clau en els èxits d'un Reial Madrid que es va alçar amb el títol de lliga i de la Champions League.

De fet, Bellingham va ser el quart futbolista del Reial Madrid que més minuts va disputar amb la camiseta blanca. Només superat per Valverde, Rodrygo i Rüdiger. S'ha de remarcar, però, que el Reial Madrid no va fitxar a Jude Bellingham perquè fos el màxim golejador de l'equip, sinó perquè articulés el joc i aportés creativitat a tres quarts, entre altres coses.

Durant la seva etapa a la Bundesliga, havia demostrat que era un jugador amb bona arribada, i els 14 gols que va anotar durant la seva darrera temporada al Signal Iduna Park ho justifiquen. Tot i això, ningú s'esperava aquestes xifres.





Els aficionats del Reial Madrid esperaven que pogués recuperar la seva millor versió aquesta temporada, però, de moment, Jude Bellingham suma 0 gols i 3 assistències en 12 partits. A més, cada vegada té menys pes en el joc de Carlo Ancelotti.

Respecte al curs passat, s'ha tornat un jugador que acaba menys jugades, que intervé menys dins de l'àrea rival, que provoca menys faltes i que regateja menys. Des de la seva arribada al Reial Madrid, ha acostumat a jugar a la banda esquerra, independentment del sistema que s'utilitzés

Amb la lesió de Carvajal, però, Bellingham ha passat a jugar a la banda dreta a causa del seu compromís defensiu i així ajudar a Lucas Vázquez. Una posició del camp en què se sent més incòmode. A tot això, se li suma que està jugant més lluny de l'àrea i, per tant, és menys determinant.

El Bellingham d'abans i el Bellingham d'ara

Envers el curs passat, Bellingham està adoptant un rol més defensiu i mostra d'això és que les seves estadístiques en atac estiguin sent més fluixes. Tot i això, sí que hi ha una baixada de rendiment. Haurem de veure si Jude Bellingham aconsegueix recuperar el nivell mostrat durant el primer tram de la temporada passada. L'anglès és un dels jugadors cridats a liderar aquesta nova generació de futbolistes europeus i no es descarta que algun dia pugui guanyar la Pilota d'Or.

De fet, enguany no la va rebre pel mal segon tram del curs, ja que cal recordar que va ser finalista de l'Eurocopa. En aquests dos últims partits, les derrotes contra el Milà i el Barça, Jude Bellingham ha tingut un paper molt pobre, amb molt poca influència en el joc. També se l'ha vist molt tocat físicament. S'ha de remarcar que el curs passat, Jude Bellingham va tenir una gran càrrega de minuts, atès que, com hem comentat, va culminar la temporada amb l'Eurocopa, en la qual només es va perdre 20 minuts de 720 possibles.