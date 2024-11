L'exporter del Barça que viu una segona joventut

L'estiu del 2016 el Barça va incorporar un porter procedent de l'Ajax per 13 milions d'euros. El club català necessitava a un porter que pogués donar descans a Ter Stegen després de la sortida de Claudio Bravo i van pensar que el neerlandès de 27 anys podria acomplir aquesta tasca.

Jasper Cillessen, que era el porter titular de la selecció dels Països Baixos, va estar tres temporades al Camp Nou, en les quals va jugar, majoritàriament la Copa del Rei: 24 duels. En total, va disputar 32 partits amb el Barça, en els quals va encaixar 25 gols. Amb ell sota els pals, els blaugranes van aconseguir guanyar dues Copes i ser finalista d'una altra.

L'estiu del 2019, però, en Jasper es va cansar de ser suplent i de veure com seria impossible desbancar al porter alemany, així que va demanar sortir. El seu nou club va ser el València, qui, a través un intercanvi amb Neto, el va convertir en un dels porters més cars de la història: 35 milions d'euros. Actualment, ocupa la sisena posició en aquest rànquing.

En aquest club de l'Eredivisie, Cillessen s'hi va estar des del 2001 fins al 2011 abans de fer el salt a l'Ajax. En aquest equip de l'est dels Països Baixos s'hi va estar dues temporades. Quan l'exporter del Barça va aterrar a Nijmegen, el club feia només un any que havia retornat a l'Eredivisie després de quatre temporades a segona.

Amb ells, Cillessen va aconseguir arribar a la final de la KNVB Beker, la qual van perdre a la final contra el Feyenoord, i arribar a la final del play-off per disputar la Conference League. Semblava que Cillessen ja no es mouria del Nijmegen, però aquest estiu, als seus 35 anys, va signar per Las Palmas. Els canaris necessitaven un porter titular davant la més que possible sortida de Valles.

Finalment, el porter espanyol no va marxar, però com que no va renovar, l'han enviat a la grada. Fins al moment, Cillessen suma 17 gols encaixats en 11 partits. Això sí, és el quart porter de la competició que més parades realitza (39). També ocupa la mateixa posició en el rànquing de mitjana de parades per partit (3,55).

El porter ja ha deixat d'anar amb la selecció neerlandesa absoluta, vist que des del març del 2023 que no va convocat. Cillessen ha disputat 65 partits amb el seu combinat, encaixant 63 gols i disputant un mundial. En aquest, precisament, la selecció dels Països Baixos va ser tercera del món.