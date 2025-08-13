Un jugador del Altético no estará ante el Espanyol: Golpe duro para Diego Simeone

El Atlético de Madrid ha completado una nueva sesión de entrenamiento en el Cerro del Espino, con la mente puesta en su debut liguero del próximo domingo frente al Espanyol. El conjunto rojiblanco quiere llegar al RCDE Stadium en las mejores condiciones posibles y, para ello, Simeone trabaja intensamente en los últimos detalles tácticos y físicos.

La gran noticia para el técnico argentino es la recuperación de Pablo Barrios, ausente desde antes del amistoso ante el Porto por una leve lesión muscular. El canterano ha vuelto a ejercitarse con el grupo y, salvo imprevistos, estará disponible para el encuentro de Cornellà, aportando dinamismo y control en el centro del campo.

Simeone busca equilibrio para un estreno que exigirá concentración

El entrenador sabe que el primer partido de la temporada siempre tiene un valor especial, tanto a nivel anímico como competitivo. Ganar en campo ajeno permitiría al equipo arrancar con confianza y mandar un mensaje de solidez a sus rivales directos por el título.

Para lograrlo, Simeone trabaja con especial énfasis en el equilibrio defensivo y la presión alta, consciente de que el Espanyol buscará sorprender desde los primeros minutos. La incorporación de Barrios le da margen para ajustar el esquema según las circunstancias del partido.

Preocupación por la enfermería en la zaga y la delantera

En la línea defensiva, la ausencia de José María Giménez sigue siendo un quebradero de cabeza para el cuerpo técnico. El central uruguayo, lesionado desde el pasado Mundial de Clubes, todavía no ha completado un solo entrenamiento con el grupo en lo que va de pretemporada.

La delantera también presenta dudas, ya que Alexander Sorloth arrastra una contractura desde el amistoso contra el Newcastle. El noruego no ha entrenado con normalidad esta semana y su participación el domingo dependerá de las sensaciones en las próximas sesiones.

Objetivo: empezar con paso firme la nueva temporada

Simeone insiste en la importancia de no conceder ventajas en las primeras jornadas, donde cada punto puede ser decisivo para las aspiraciones finales. La plantilla necesita responder desde el primer minuto y demostrar que tiene recursos suficientes para competir por todo.

El regreso de Barrios es una excelente noticia, pero la presencia de otros jugadores clave sigue pendiente de confirmación. En el tramo final del entrenamiento, se pudo comprobar que uno de los mediocentros habituales no se ejercitaba con el grupo, generando incertidumbre sobre su disponibilidad para Cornellà.

Finalmente, se confirmó que el futbolista en cuestión es Johnny Cardoso, quien sufrió un golpe en la sesión anterior y continúa trabajando al margen. Aunque no existe parte médico oficial, el club confía en que pueda recuperarse a tiempo para el esperado estreno liguero del domingo.

El Atlético afronta la nueva temporada con la expectativa de dar un salto ofensivo gracias a Julián Álvarez. Su capacidad para generar ocasiones y definir con frialdad puede convertirse en el factor diferencial que Simeone necesita. Si el argentino mejora aún más el nivel de la temporada pasada, el equipo tendrá una alternativa letal que impulse sus opciones de pelear por títulos.