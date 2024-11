La jugada maestra del Sevilla que le ha salido bien a García Pimienta

El Sevilla vive una situación económica muy complicada y esto obliga a incorporar jugadores por un precio cuanto más abajo mejor. Es por eso que los andaluces se fijaron en un jugador que acababa contrato como Ejuke. El extremo nigeriano de 26 años estaba jugando al CSKA de Moscú, a pesar de que, a raíz del conflicto con Ucrania, el jugador marchó cedido en dos ocasiones. La temporada 2022/23 estuvo a la Hertha de Berlín, mientras que el curso pasado jugó en préstamo al Royal Antwerp.

Después de 4 temporadas vinculado al club ruso, Ejuke se desvinculó de esta institución y aterrizó a Ramón Sánchez Pizjuán. Los forofos sevillistas no le tenían demasiadas expectativas puestas, no solo porque llegó a coste cero, sino porque muy poca gente lo tenía en el radar. Durante la pretemporada, Ejuke ya nos enseñó que podía aportar cosas interesantes a lo largo de esta temporada y, una vez empezará la competición oficial, esto se ha demostrado.



El nigeriano se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la plantilla. Hasta el momento, suma 544 minutos de 900 posibles. Excepto el primer enfrentamiento contra Las Palmas y el último contra el Espanyol, Ejuke ha estado presente en todos los partidos. Suma 9 partidos, 6 titularidades y 1 gol. Ahora, pero, este buen inicio de temporada se verá frenado por una lesión que lo dejará fuera de los terrenos de juego durante tres meses. Cuando faltaba muy poco para que el árbitro señalara el camino hacia los vestuarios en el partido contra el Barça de la décima jornada, Ejuke notó una punzada a los isquiotibiales y tuvo que ser sustituido.

Grandes números de Ejuke

En el momento de la lesión, el africano sumaba 3 titularidades consecutivas. Esta baja ha estado muy dura por Garcia Pimienta. Un dato que lo ejemplifica es que en el momento de la lesión era el jugador con más regados de la liga EA Sports. Ejuke es un jugador así, desequilibrando más no poder y un quebradero de cabeza por el lateral que lo defienda. En este inicio del curso, Ejuke ha ocupado la demarcación de extremo izquierdo, jugando a pierna cambiada. Su buen rendimiento lo han llevado a volver a ser convocado con la selección de Nigeria. Desde enero del 2022 que no vestía su equipación. Eso sí, esta temporada ha ido convocado, pero no ha disputado ni un solo minuto.

| Sevilla FC, UEFA

De hecho, Ejuke era una de las mejores noticias en este inicio de la temporada. Quienes ya lo habían visto jugar anteriormente, destacan que era uno de los jugadores más talentosos que había y que era cuestión de tiempo que hiciera el salto a una liga más importante. Precisamente, el año pasado llevó a cabo un muy buen partido contra el Barça en la Champions League. Uno de los únicos aspectos que le falta pulir es su relación con el gol, dado que, a pesar de la demarcación que ocupa, solo en una campaña ha estado capaz de anotar, como mínimo, diez goles. Los forofos del Sevilla ya están contando los días porque uno de los mejores fichajes de este verano a la liga española devuelva cuanto antes mejor.