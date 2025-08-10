Jugada mestra del Real Betis per fitxar Antony: escac i mat per al Manchester

La direcció esportiva d'Heliòpolis afina el pla per reforçar l'atac en el tram decisiu de l'estiu. El club ha mogut peces amb paciència i càlcul, conscient que el marge econòmic és estret i el Fair Play estreny. L'objectiu és elevar el nivell de l'extrem dret sense trencar el full de ruta financera, amb una operació que encaixi a escala esportiva i comptable.
La finestra s'accelera: estratègia del Betis per al tram final del mercat
La idea implica arribar a l'inici de la competició amb una negociació madura i el jugador decidit. S'empeny perquè l'acord sigui una cessió amb opció de compra, fórmula que permetria diferir l'impacte i competir amb clubs que ofereixen més diners avui. Pot el Betis tancar aquesta cessió abans del primer partit de lliga? Aquesta és la pregunta que guia cada reunió.
Antony estreny la seva sortida: objectius esportius i data límit
L'extrem brasiler ha situat la seva prioritat en rellançar-se de cara al Mundial de 2026. El seu entorn ha marcat una data límit: si no hi ha enteniment abans de l'inici de la lliga, escoltarà altres propostes.
Durant juliol va rebutjar destins que no li seduïen esportivament, inclosa una oferta molt alta del futbol àrab, mentre apareixien interessats europeus de nivell com el Benfica. El missatge que arriba des del seu entorn és nítid: prefereix un projecte on jugui i brilli ja, encara que el salari no sigui el més alt.
La fórmula bètica: cessió amb opció i plaça extracomunitària reservada
El moviment és d'escacs. S'intenta portar el Manchester a un escenari on la cessió sigui la sortida més raonable. Els anglesos volen recuperar part de la seva inversió i situen el llistó en 40 milions per a un traspàs pur, xifra inassumible avui pels verds-i-blancs.
Per això s'explora una cessió amb opció, bonificada per objectius, que podria activar-se el 2026 si encaixa el rendiment. Als despatxos de La Palmera, a més, s'ha reservat una plaça d'extracomunitari per no frenar l'operació en la inscripció.
Rendiment recent i encaix tàctic: què aportaria el brasiler
El perfil d'Antony és clar: extrem dret esquerrà d'1,72 m, agressiu en l'u contra u i amb retorn defensiu treballat a la Premier. En l'última temporada va signar 40 partits, 10 gols i 5 assistències en 2.539 minuts oficials.
Les seves diagonals interiors i el seu xut amb la cama canviada afegeixen varietat a un atac que busca desbordament i amenaça en transició. En un Betis que necessita amplitud i espurna a prop de l'àrea, la seva presència fixa laterals, allibera el mitjapunta i millora la producció a pilota aturada amb centres tensos al segon pal.
Context contractual i valor de mercat: palanques de negociació
El jugador manté contracte a Anglaterra fins al 2027,amb un valor de mercat estimat en 35 milions. Són dades clau per sostenir la proposta de cessió: encara queda recorregut contractual, però el futbolista desitja un canvi d'escenari immediat.
Aquí el Betis ofereix minuts, aparador europeu i estabilitat esportiva, tot sota un marc que respecti el seu full de ruta econòmica. En paral·lel, el mercat pressiona: hi ha clubs disposats a acostar-se a les pretensions del United, amb salaris per al jugador que ronden els 10-12 milions bruts anuals.
El que falta per al mat
El pla verd-i-blanc depèn de resistir fins al moment oportú, quan la necessitat del United es trobi amb la voluntat del futbolista. Si la cessió amb opció de compra guanya tracció abans de l'inici de la lliga, el moviment quedarà encarrilat. Si no, l'escenari s'obrirà a tercers i el Betis activarà alternatives del mateix rang que ja té a la cartera. El compte enrere està en marxa i el tauler es mou cada dia