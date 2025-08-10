Jugada maestra del Real Betis para fichar a Antony: Jaque mate para el Manchester

La dirección deportiva de Heliópolis afina el plan para reforzar el ataque en el tramo decisivo del verano. El club ha movido piezas con paciencia y cálculo, consciente de que el margen económico es estrecho y el Fair Play aprieta. El objetivo es elevar el nivel del extremo derecho sin romper la hoja de ruta financiera, con una operación que encaje a nivel deportivo y contable.

La ventana se acelera: estrategia del Betis para el tramo final del mercado

La idea pasa por llegar al inicio de la competición con una negociación madura y el jugador decidido. Se empuja para que el acuerdo sea una cesión con opción de compra, fórmula que permitiría diferir el impacto y competir con clubes que ofrecen más dinero hoy. ¿Puede el Betis cerrar esa cesión antes del primer partido de LaLiga? Esa es la pregunta que guía cada reunión.

Antony aprieta su salida: objetivos deportivos y fecha límite

El extremo brasileño ha colocado su prioridad en relanzarse de cara al Mundial de 2026. Su entorno ha marcado una fecha tope: si no hay entendimiento antes del arranque liguero, escuchará otras propuestas.

| Real Betis

Durante julio rechazó destinos que no le seducían deportivamente, incluida una oferta muy alta del fútbol árabe, mientras aparecían interesados europeos de nivel como el Benfica. El mensaje que llega desde su campamento es nítido: prefiere un proyecto donde juegue y brille ya, aunque el salario no sea el más alto.

La fórmula bética: cesión con opción y plaza extracomunitaria reservada

El movimiento es de ajedrez. Se intenta llevar al Manchester a un escenario donde la cesión sea la salida más razonable. Los ingleses quieren recuperar parte de su inversión y sitúan el listón en 40 millones para un traspaso puro, cifra inasumible hoy para los verdiblancos.

Por eso se explora una cesión con opción, bonificada por objetivos, que podría activarse en 2026 si encaja el rendimiento. En los despachos de La Palmera, además, se ha guardado una plaza de extracomunitario para no frenar la operación en la inscripción.

| Canva

Rendimiento reciente y encaje táctico: lo que aportaría el brasileño

El perfil de Antony es claro: extremo derecho zurdo de 1,72 m, agresivo en el uno contra uno y con retorno defensivo trabajado en la Premier. En la última temporada firmó 40 partidos, 10 goles y 5 asistencias en 2.539 minutos oficiales.

Sus diagonales interiores y su golpeo a pie cambiado añaden variedad a un ataque que busca desborde y amenaza en transición. En un Betis que necesita amplitud y chispa cerca del área, su presencia fija laterales, libera al mediapunta y mejora la producción a balón parado con centros tensos al segundo palo.

Contexto contractual y valor de mercado: palancas de negociación

El jugador mantiene contrato en Inglaterra hasta 2027, con un valor de mercado estimado en 35 millones. Son datos clave para sostener la propuesta de cesión: todavía queda recorrido contractual, pero el futbolista desea un cambio de escenario inmediato.

Ahí el Betis ofrece minutos, escaparate europeo y estabilidad deportiva, todo bajo un marco que respete su hoja de ruta económica. En paralelo, el mercado presiona: hay clubes dispuestos a acercarse a las pretensiones del United, con salarios para el jugador que rondan los 10-12 millones brutos anuales.

Lo que falta para el jaque mate

El plan verdiblanco pasa por resistir hasta el momento oportuno, cuando la necesidad del United se cruce con la voluntad del futbolista. Si la cesión con opción de compra gana tracción antes del inicio liguero, el movimiento quedará encarrilado. Si no, el escenario se abrirá a terceros y el Betis activará alternativas del mismo rango que ya tiene en cartera. La cuenta atrás está en marcha y el tablero se mueve a diario.