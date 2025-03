Jugada mestra del Betis amb Antony

En el futbol modern, on cada moviment s'analitza al mil·límetre i les operacions es negocien fins a l'últim detall, hi ha decisions que destaquen per la seva brillantor. El Real Betis ha aconseguit el que semblava impensable fa només uns mesos: recuperar la millor versió d'un jugador que va costar gairebé 100 milions d'euros. El més curiós és que ho ha fet per només una fracció d'aquest cost i amb un impacte immediat.

Els números no enganyen. En només 11 partits disputats amb el Betis, Antony ja ha marcat 4 gols i repartit 4 assistències, dades que milloren amb escreix les de les seves últimes temporades a Old Trafford.

El brasiler ha caigut de peu a Sevilla, tant en l'esportiu com en el personal. "Em vull quedar un any més", repeteix cada matí segons revela el CEO bètic Ramón Alarcón a Canal Sur Radio. La comoditat, el suport del club i la confiança plena de Manuel Pellegrini han obrat el miracle. Tot apunta que el Betis i el jugador volen seguir de la mà, però les condicions econòmiques ho converteixen en una operació delicada. Encara que no impossible.

Les claus d'una negociació complexa

Antony pertany al Manchester United, on té contracte fins al 2027 i una fitxa anual propera als 10 milions d'euros. Actualment, el Betis només assumeix 1,6 milions, en la seva cessió temporal. No obstant això, si desitja retenir-lo per a la temporada 2025/26, el club andalús haurà de fer malabars financers i buscar fórmules creatives.

Una opció en estudi és compartir la propietat dels seus drets amb un tercer, com ja es va fer amb Emerson Royal o Chadi Riad en operacions conjuntes amb el FC Barcelona. També podria incloure's algun compromís amb el United per no deixar escapar el jugador sense contraprestació. Per ara, no hi ha clàusula de compra ni acord verbal.

Champions, Mundial i pressió del jugador

La possible classificació per a la Champions League 25/26 és un al·licient clau. No només augmentaria els ingressos del club, sinó que també faria més atractiva la continuïtat del brasiler, qui ha estat preconvocat novament per la selecció de Brasil després de dos anys d'absència. No hem d'oblidar que el Mundial de 2026 és a la volta de la cantonada i Antony vol ser-hi.

A més, la seva postura és ferma: prefereix quedar-se a Sevilla abans que tornar a Anglaterra. En les seves pròpies paraules, se sent “feliç” i “valorat”. Un entorn perfecte que el Betis ha sabut construir amb intel·ligència.

El cas d'Antony és un exemple de com un club amb menys recursos pot competir amb els grans si pren decisions encertades. El Betis ha retornat al brasiler el seu millor nivell, i ell ha respost amb gols, assistències i lideratge. Ara, la directiva verd-i-blanca ha de moure fitxa per tancar aquesta jugada mestra.