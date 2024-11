La jugada més surrealista de Vinicius contra el Milan: 'Es creu Neymar i...'

El Santiago Bernabéu va viure dimarts una dramàtica nit més després de caure clarament vençut per un AC Milan que, a priori, no ha de ser millor equip que el Reial Madrid. Tot i això, en el conjunt blanc estan submergits en una dinàmica complicada i quan les coses no surten bé, simplement no surten bé. Amb tot, ja són dues derrotes consecutives, totes dues al Bernabéu; precisament al seu feu han encaixat nou gols en els seus últims tres xocs.

Durant aquest període de males noves també va passar la setmana passada el que es va rebre com un cop dur a l'orgull madridista. Això de la Pilota d'Or no va asseure gens bé a l'entorn de l'equip; i, per descomptat, tampoc al de Vinicius. El jugador brasiler, des de llavors, ha estat blanc de burles per part de molts aficionats a xarxes socials, especialment de fans del Barça.

I és que el mateix futbolista brasiler va assegurar al seu perfil de Twitter després de conèixer la notícia que finalment no era el guanyador del guardó de France Football que "ho faré 10 vegades millor si cal; no estan preparats". Però, res més lluny de la realitat, en el primer duel després d'aquell revés, Vinicius va estar desencertat, tot i que va anotar un gol de penal que ell mateix va provocar. Va errar en diverses accions individuals, deixant fins i tot imatges que han servit els aficionats del Barça per burlar-se'n.

L'eterna lambretta fallida

I és que en una acció del partit, el '7' del Reial Madrid va intentar esquivar un defensor del Milan dins de l'àrea recorrent a una lambretta. Va intentar passar-se la pilota per darrere i per sobre del cap per superar el rival amb un globus, però la realitat és que no li va sortir gens bé. De fet, va errar al primer pas del regat.

I evidentment aquest vídeo ja s'ha fet viral a Twitter, on molts usuaris han aprofitat per criticar el futbolista sud-americà. "Es creu Neymar i no li arriba ni a la sola de les sabates", deia alguna. Ja hem vist Vinicius en diverses ocasions intenten dur a terme aquest regat que va popularitzar fa uns anys Neymar; i que tan bé li sortia. Tot i això, el jugador merengue no acaba d'atinar i encara no l'hem vist sortir victoriós d'aquest intent de lambretta.

Sigui com sigui, ho continuarà intentant en els propers partits i la realitat és que el gran talent de Vinicius està sent una de les poques bones notícies per al Reial Madrid aquesta complexa temporada.