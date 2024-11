La jugada más surrealista de Vinicius contra el Milan: 'Se cree Neymar y...'

El Santiago Bernabéu vivió el martes una dramática noche más tras caer claramente vencido por un AC Milan que, a priori, no debe ser mejor equipo que el Real Madrid. Sin embargo, en el conjunto blanco están sumergidos en una dinámica complicada y cuando las cosas no salen bien, simplemente no salen bien. Con todo, son ya dos derrotas consecutivas, ambas en el Bernabéu; precisamente en su feudo han encajado nueve goles en sus últimos tres choques.

Durante este periodo de malas nuevas también ocurrió la semana pasada lo que se recibió como un duro golpe en el orgullo madridista. Lo del Balón de Oro no sentó nada bien al entorno del equipo; y, por supuesto, tampoco al de Vinicius. El jugador brasileño, desde entonces, ha sido blanco de burlas por parte de muchos aficionados en redes sociales, especialmente de fans del Barça.

Y es que el propio futbolista brasileño aseguró en su perfil de Twitter tras conocer la noticia de que finalmente no era el ganador del galardón de France Football que "lo haré 10 veces mejor si es necesario; no están preparados". Pero, nada más lejos de la realidad, en su primer duelo después de aquel varapalo, Vinicius estuvo desacertado, pese a que anotó un gol de penalti que él mismo provocó. Erró en varias acciones individuales, dejando incluso imágenes que han servido a los aficionados del Barça para burlarse de él.

La eterna lambretta fallida

Y es que en una acción del partido, el '7' del Real Madrid trató de sortear a un defensor del Milan dentro del área recurriendo a una lambretta. Trató de pasarse el balón por detrás y por encima de la cabeza para superar a su rival con un globo, pero la realidad es que no le salió nada bien. De hecho, erró en el primer paso del regate.

Y evidentemente este vídeo ya se ha hecho viral en Twitter, donde muchos usuarios han aprovechado para criticar al futbolista sudamericano. "Se cree Neymar y no le llega ni a la suela de los zapatos", decía alguno. Ya hemos visto a Vinicius en varias ocasiones tratan de llevar a cabo este regate que popularizó hace unos años Neymar; y que tan bien le salía. Sin embargo, el jugador merengue no termina de atinar y todavía no le hemos visto salir victorioso de este intento de lambretta.

Sea como sea, lo seguirá intentando en los próximos partidos y la realidad es que el gran talento de Vinicius está siendo una de las pocas buenas noticias para el Real Madrid en esta compleja temporada.