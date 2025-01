La jugada del Sevilla perquè García Pimienta tingui un reforç de luxe gairebé gratis

L'humiliant eliminació del Sevilla a la Copa del Rei a mans de l'Almeria (4-1) ha suposat el detonant definitiu perquè al Ramón Sánchez-Pizjuán s'accelerin els plans de reforç. Després d'una llarga xerrada als vestidors del Juegos del Mediterráneo, la cúpula esportiva ha entès la urgència de dotar l'equip de noves incorporacions que satisfacin les exigències de García Pimienta. Entre els noms que sonen amb més força, destaca el de l'internacional suís Rubén Vargas, un mitjapunta/extrem al qual el tècnic català considera essencial per imprimir un salt de qualitat a la parcel·la ofensiva.

Vargas, de 26 anys, milita actualment al FC Augsburgo de la Bundesliga, on va aterrar a l'estiu de 2019 procedent del FC Lucerna a canvi de 4 milions d'euros. El seu contracte amb el club bavarès expira al juny de 2025, però a Nervión estan convençuts de poder tancar el traspàs per uns 2 milions d'euros aquest mateix hivern. L'operació, de fructificar, suposaria un autèntic cop mestre per als hispans, que es farien amb els serveis d'un futbolista molt complet gairebé a preu de saldo.

Un currículum que avala el seu fitxatge

Encara que aquesta temporada no ha tingut la continuïtat desitjada per culpa d'una lesió de turmell, Rubén Vargas ja ha disputat 10 partits amb l'Augsburgo (8 de Bundesliga i 2 de Copa d'Alemanya), acumulant 369 minuts i anotant 1 gol. Abans de la lesió, va començar el curs com a titular, però la seva absència prolongada va fer que perdés un lloc fix a l'onze. D'aquí que el club alemany no vegi amb mals ulls una venda a preu raonable.

Quant a la seva trajectòria, cal destacar el seu valor de mercat actual: estimat en 7 milions d'euros, per sota dels 13 milions que va arribar a assolir al novembre de 2020. La falta de minuts i l'estancament classificatori de l'Augsburgo han influït en aquest descens, però al Sevilla confien que la seva recuperació i un nou context competitiu rellancin la seva carrera.

Un pilar de la selecció suïssa

On Rubén Vargas sí que ha demostrat tot el seu potencial és amb la selecció de Suïssa. Va participar en l'última Eurocopa i va ser un dels jugadors més destacats del combinat helvètic. El seu gol i assistència van resultar decisius per eliminar la totpoderosa Itàlia als vuitens de final, permetent a Suïssa assolir els quarts de final d'aquest torneig. Aquella actuació va consolidar la seva imatge de futbolista ambiciós, amb desbordament per banda, arribada des de segona línia i notable visió de joc.

A més, el fet que posseeixi doble nacionalitat (suïssa i dominicana) i compti amb experiència internacional en tornejos de màxim nivell proporciona un plus de maduresa que al Sevilla valoren molt positivament. La intenció és que exerceixi com a enllaç ofensiu, capaç d'ajudar l'equip en l'elaboració del joc i en el desequilibri individual per banda.

L'encaix amb García Pimienta

El nou tècnic sevillista, de perfil formador, sap treure profit de jugadors joves, polivalents i amb marge de creixement. Vargas, que pot actuar com a extrem esquerre, extrem dret i fins i tot mitjapunta, aporta la versatilitat ofensiva que tant demanda García Pimienta. La seva rapidesa, regat en curt i sacrifici defensiu encaixen a la perfecció amb la idea de l'entrenador català, que persegueix un futbol associatiu, amb protagonisme per les bandes i pressió alta després de pèrdua.

Per tant, l'arribada de Rubén Vargas seria un pas il·lusionant per a un Sevilla que busca recompondre's després de la crisi copera. Amb un cost manejable i un jugador desitjós de brillar a LaLiga, tot apunta que aquesta “jugada mestra” podria concretar-se abans del que s'esperava. Si els bavaresos donen el vistiplau, el migcampista suís arribarà a Nervión per convertir-se en un reforç de luxe, gairebé gratis, i confirmar l'aposta decidida dels andalusos per reconduir la temporada de la mà de García Pimienta.