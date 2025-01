Luis Enrique no el vol i Marco Asensio sona per a un equip de La Liga

El futur de Marco Asensio al Paris Saint-Germain està més en l'aire que mai. El futbolista, que va aterrar a la capital l'estiu passat després de finalitzar el seu contracte amb el Madrid, es troba en una situació delicada.

Els seus minuts són escassos i el seu protagonisme amb Luis Enrique s'ha reduït de manera considerable. Fins al punt de no disputar ni un sol minut en la recent final de la Supercopa de França davant el Mònaco. Ni tan sols va sortir a escalfar, detall que evidencia la poca confiança que el tècnic asturià diposita actualment en ell.

Sense oportunitats aquesta temporada

La diferència entre l'inici de temporada i el seu moment actual és abismal. Quan va començar el curs, Asensio es va fer amb la titularitat i fins i tot va asseure en diverses ocasions a davanters més mediàtics. Com Kolo Muani o Gonçalo Ramos, dues de les grans apostes del PSG en el mercat estival.

No obstant això, la realitat ha donat un tomb: el jugador balear ha passat de ser titular indiscutible a mirar els partits des de la banqueta sense participar. El més cridaner de tot és que Luis Enrique prefereix donar entrada a joves promeses com Mayulu, o fins i tot canviar el sistema ofensiu, abans que recórrer a Asensio.

El futbolista mallorquí amb prou feines acumula dos gols i quatre assistències en 15 partits aquesta temporada, números que semblen haver pesat en la balança a l'hora de concedir-li més oportunitats. De fet, cal destacar que, en els últims vuit encontres oficials del conjunt parisenc, amb prou feines ha sumat 18 minuts. Un balanç clarament insuficient per a un jugador del seu talent i experiència.

Davant aquest panorama, diversos clubs d'Europa han començat a interessar-se en la seva situació, veient la possibilitat d'incorporar-lo a les seves files com una autèntica oportunitat de mercat. Des d'Anglaterra apunten que tant l'Arsenal com el West Ham estarien seguint de prop el seu cas.

La Real Sociedad, el seu principal pretendent

No obstant això, no es pot obviar l'opció de la Real Sociedad. Un equip que ja en el passat va saber pescar en riu regirat quan va fitxar Martin Odegaard, cedit pel Real Madrid. Al club donostiarra veuen en Asensio un perfil de qualitat, experiència internacional i versatilitat en atac que podria encaixar perfectament en el seu estil combinatiu.

Per la seva banda, el jugador estudia la possibilitat de sortir al gener, i la idea de tornar a LaLiga no estaria descartada. Encara més quan el seu protagonisme al PSG està en mínims històrics. Amb el Mundial de 2026 a l'horitzó i el desig d'Asensio de continuar sent una peça important en la selecció espanyola, necessita minuts de qualitat que avalin la seva candidatura.

La seva condició d'atacant polivalent, capaç d'actuar com a extrem dret, mitjapunta o fins i tot fals 9. El converteix en un actiu molt valuós per a qualsevol projecte que precisi d'un revulsiu ofensiu de garanties.

Per ara, les pròximes setmanes es presenten decisives per clarificar el futur d'un jugador que, als seus 28 anys, encara té molt futbol per oferir. La Real Sociedad, atenta a cada pas, espera que es desencalli la situació al PSG per intentar repetir la jugada amb Odegaard. De concretar-se, Asensio podria retrobar-se amb la regularitat perduda i, de passada, afegir una nova i atractiva pàgina a la seva carrera esportiva.