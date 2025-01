La jugada del Sevilla para que García Pimienta tenga un refuerzo de lujo casi gratis

La humillante eliminación del Sevilla en la Copa del Rey a manos del Almería (4-1) ha supuesto el detonante definitivo para que en el Ramón Sánchez-Pizjuán se aceleren los planes de refuerzo. Tras una larga charla en los vestuarios del Juegos del Mediterráneo, la cúpula deportiva ha entendido la urgencia de dotar al equipo de nuevas incorporaciones que satisfagan las exigencias de García Pimienta. Entre los nombres que suenan con más fuerza, destaca el del internacional suizo Rubén Vargas, un mediapunta/extremo al que el técnico catalán considera esencial para imprimir un salto de calidad en la parcela ofensiva.

Vargas, de 26 años, milita actualmente en el FC Augsburgo de la Bundesliga, donde aterrizó en el verano de 2019 procedente del FC Lucerna a cambio de 4 millones de euros. Su contrato con el club bávaro expira en junio de 2025, pero en Nervión están convencidos de poder cerrar el traspaso por unos 2 millones de euros en este mismo invierno. La operación, de fructificar, supondría un auténtico golpe maestro para los hispalenses, que se harían con los servicios de un futbolista muy completo casi a precio de saldo.

Un curriculum que avala su fichaje

Aunque esta temporada no ha tenido la continuidad deseada por culpa de una lesión de tobillo, Rubén Vargas ya ha disputado 10 encuentros con el Augsburgo (8 de Bundesliga y 2 de Copa de Alemania), acumulando 369 minutos y anotando 1 gol. Antes de la lesión, arrancó el curso como titular, pero su ausencia prolongada hizo que perdiera un lugar fijo en el once. De ahí que el club alemán no vea con malos ojos una venta a precio razonable.

En cuanto a su trayectoria, cabe destacar su valor de mercado actual: estimado en 7 millones de euros, por debajo de los 13 millones que llegó a alcanzar en noviembre de 2020. La falta de minutos y el estancamiento clasificatorio del Augsburgo han influido en este descenso, pero en el Sevilla confían en que su recuperación y un nuevo contexto competitivo relancen su carrera.

Un pilar de la selección suiza

Donde Rubén Vargas sí ha demostrado todo su potencial es con la selección de Suiza. Participó en la última Eurocopa y fue uno de los jugadores más destacados del combinado helvético. Su gol y asistencia resultaron decisivos para eliminar a la todopoderosa Italia en octavos de final, permitiendo a Suiza alcanzar los cuartos de final de dicho torneo. Aquella actuación consolidó su imagen de futbolista ambicioso, con desborde por banda, llegada desde segunda línea y notable visión de juego.

Además, el hecho de que posea doble nacionalidad (suiza y dominicana) y cuente con experiencia internacional en torneos de máximo nivel proporciona un plus de madurez que en el Sevilla valoran muy positivamente. La intención es que ejerza como enganche ofensivo, capaz de ayudar al equipo en la elaboración del juego y en el desequilibrio individual por banda.

El encaje con García Pimienta

El nuevo técnico sevillista, de perfil formador, sabe sacar provecho de jugadores jóvenes, polivalentes y con margen de crecimiento. Vargas, que puede actuar como extremo izquierdo, extremo derecho e incluso mediapunta, aporta la versatilidad ofensiva que tanto demanda García Pimienta. Su rapidez, regate en corto y sacrificio defensivo encajan a la perfección con la idea del entrenador catalán, que persigue un fútbol asociativo, con protagonismo por las bandas y presión alta tras pérdida.

Por tanto, la llegada de Rubén Vargas sería un paso ilusionante para un Sevilla que busca recomponerse tras la crisis copera. Con un coste manejable y un jugador deseoso de brillar en LaLiga, todo apunta a que esta “jugada maestra” podría concretarse antes de lo esperado. Si los baváros dan el visto bueno, el mediocampista suizo llegará a Nervión para convertirse en un refuerzo de lujo, casi gratis, y confirmar la apuesta decidida de los andaluces por reconducir la temporada de la mano de García Pimienta.