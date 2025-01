Gil Marin disposat a gastar molts diners: 3 opcions si surt Antoine Griezmann

El futur d'Antoine Griezmann a l'Atlètic de Madrid continua en l'aire. El davanter francès, que suma la impressionant xifra de 415 partits, amb 193 gols i 90 assistències, amb l'elàstica rojiblanca, ha confessat que prendrà una decisió sobre la seva continuïtat a finals de març. Malgrat ser clau en el sistema de Diego Simeone, el ‘Principito’ no descarta un canvi d'aires i ha disparat totes les alarmes al Metropolitano. Amb contracte fins al 2026 i un valor de mercat de 22 milions d'euros (molt per sota del seu pic de 150 milions el 2018), Griezmann ja ha conquerit amb l'Atleti una Europa League, una Supercopa d'Europa i una Supercopa d'Espanya. Però si, finalment, decideix marxar, Miguel Ángel Gil Marín no pensa escatimar recursos econòmics per al seu substitut.

A l'espera de la decisió de l'astre gal, a l'entitat rojiblanca es barregen, segons Fichajes.net, tres candidats principals per rellevar un jugador que, a més de qualitat, aporta carisma i lideratge al vestidor. Simeone desitja un atacant de garanties per mantenir la competitivitat ofensiva de l'equip, i la directiva de l'Atlètic està disposada a invertir una suma molt elevada si Griezmann deixa un buit a la davantera. Aquests són els noms que més sonen als despatxos del Metropolitano:

Alexander Isak, el davanter de moda

La primera bala a la recambra és Alexander Isak, un vell conegut de LaLiga després del seu pas per la Real Sociedad. El suec, actualment al Newcastle United, es troba en un moment dolç. Les seves dades d'aquesta campanya reflecteixen 21 aparicions, 14 gols i 4 assistències (1.699 minuts). La seva progressió no ha passat desapercebuda, i el seu valor de mercat ronda ja els 120 milions d'euros. Als seus 24 anys, Isak combina joventut, marge de creixement i experiència en l'elit. L'Atlètic ja el va seguir quan despuntava a Sant Sebastià, i el seu retorn a Espanya suposaria un cop d'efecte, tant esportiu com mediàtic.

Newcastle United

Lautaro Martínez, un altre argentí més

L'ariet argentí de l'Inter de Milà és la gran debilitat de Simeone, qui sempre ha elogiat les seves qualitats. Lautaro, als seus 27 anys, està signant una altra temporada de alt nivell: en les dades disponibles apareix amb 24 partits disputats, 8 gols i 4 assistències, acumulant 1.711 minuts. La seva potència, bon joc d'esquena i facilitat per associar-se encaixen a la perfecció amb l'estil rojiblanc. No obstant això, el seu fitxatge no seria gens senzill ni barat. L'Inter de Milà no contempla desprendre's de la seva màxima referència ofensiva per menys de 100 milions d'euros, una quantitat que posaria a prova la determinació financera de l'Atlètic.

Marcus Thuram, en el seu 'prime'

El tercer candidat també milita a l'Inter. Marcus Thuram, fill del mític Lilian Thuram, ha explotat definitivament a la Serie A gràcies a la seva velocitat, físic i gol. En el que va de temporada, registra 23 encontres, 13 dianes i 6 assistències, amb un total de 1.611 minuts. La seva xifra realitzadora i la seva polivalència —podent jugar com a punta de llança o escorat a banda— han seduït a Simeone. El conjunt nerazzurro, no obstant això, no deixaria sortir aquest atacant versàtil per menys de 80 milions d'euros. Tot i ser un cost menor que el de Lautaro, seguiria representant una gran despesa.

Per tant, si Griezmann finalment opta per un nou desafiament, l'Atlètic de Madrid es llançarà a per un davanter de primer nivell. Els tres noms sedueixen tant a Simeone com a la directiva, però qualsevol d'ells exigiria una inversió rècord. Gil Marín sembla disposat a afrontar aquest repte econòmic si amb això garanteix la competitivitat d'un equip que no pot permetre's perdre el salt de qualitat que aportava l'internacional francès. Amb la incògnita de Griezmann encara oberta, els rojiblancs ja es preparen per a la possibilitat d'un relleu estel·lar a la seva davantera.