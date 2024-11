Cop dur per al Barça: El club confirma la lesió de dos cracs

Ahir el dia va ser per oblidar sens dubte per a l'afició culer. El FC Barcelona arribava a Sant Sebastià amb la confiança i il·lusió de continuar sumant, encara que el desenllaç va acabar sent molt diferent. La primera de les males notícies va arribar just abans que comencés el matx, amb l'absència de Lamine Yamal a l'onze titular.

Ja després, dins del partit, van arribar encara més desgràcies per als interessos de l'equip d'Hansi Flick. La primera va ser en els primers 15 minuts del matx, quan el fora de joc semiautomàtic va anul·lar inexplicablement un gol legal de Lewandowski. Uns minuts més tard, la Reial va aprofitar una jugada aïllada per posar l'1-0 final al marcador.

Aquesta derrota fa que el Barça ara mateix estigui a tan sols 6 punts del Reial Madrid. A més, els merengues tenen un partit pendent amb el València, i podrien quedar-se a tan sols 3 punts. Els catalans, doncs, se'n van a l'aturada de seleccions amb males sensacions, a les quals se'ls ha afegit dues lesions d'última hora.

Els dos afectats

Fa pocs minuts, a través de les xarxes socials, el FC Barcelona ha informat que tant Lamine Yamal com Robert Lewandowski han patit una lesió. La de Yamal ja s'esperava, ja que va ser baixa d'última hora ahir al partit contra la Reial. Tot i això, la del polonès ha estat totalment inesperada i farà que no viatgi amb la seva selecció nacional per als següents partits de la Nations League.

D'una banda, les proves fetes aquest matí a Lamine han mostrat que el jove futbolista del FC Barcelona té una lesió. En concret, Yamal pateix una lesió de grau 1 de la sindesmosi del turmell dret. A més, el mateix club ha informat que el futbolista estarà fora dels terrenys de joc entre dues i tres setmanes.

D'altra banda, Robert Lewandowski ha patit un contratemps menys important que només l'allunyarà del camp uns 10 dies. I és que el polonès ha patit una lesió lumbar, fruit segurament d'un cop que va rebre ahir al matx a Sant Sebastià.

| FC Barcelona, Eric Alonso - FC Barcelona

Dues baixes claus

Aquestes dues baixes són molt importants per al Barça, ja que tant Lewandowski com Lamine són claus en l'atac blaugrana. El polonès, en tan sols 17 partits ja en porta 19 i ha repartit 2 assistències. El '9' està mostrant números de bota d'or, i Flick respira alleujat en saber que el tindrà de tornada després de l'aturada per seleccions.

Tot i això, amb Lamine haurà d'esperar uns dies més, i la seva baixa es notarà molt. Amb només 17 anys ja s'ha convertit en el jugador franquícia del club. I en 16 partits ha aconseguit anotar ja 6 gols i repartir 8 assistències, sumat a tot el pes que té als partits.